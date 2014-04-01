В Луганской области на месте проведения акции по блокированию железнодорожного сообщения с временно оккупированными территориями правоохранители обнаружили взрывоопасные вещества, которые могут принадлежать участникам блокады.
Сегодня, 4 марта, сотрудниками следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции, с целью проверки полученной информации, были проведены следственные действия - осмотр места происшествия.
Как сообщает отдел коммуникации ГУНП в Луганской области, во время осмотра участка, где размещена палатка активистов-блокадников, под автомобильным мостом, который проходит над железной дорогой 42 км железнодорожного пути между станциями "Шепилово" - "Светланово", расположенном в г. Золотое-1 Попаснянского района, между опорными колоннами моста была обнаружена картонная коробка. В ней находились: ручная граната наступательная (РГН) с вкрученным взрывателем УДЗ; патроны 5,45 мм - 181 шт.; две тротиловые шашки по 400 г.; три тротиловые шашки по 200 г.; четыре тротиловые шашки по 75 г.
Рядом с коробкой обнаружено: мина направленного действия МОН-50; средство подрыва; патроны калибра 5,45 мм - 62 шт.; 2 капсюля КД-8а; 2 запала МД - 5М; три дымовые шашки и 2 накольных механизма.
Полиция начала уголовное производство по факту обнаружения взрывоопасных предметов на месте проведения блокады железнодорожного сообщения в Луганской области. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила спикер ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.
"Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по признакам ст. 263 УК Украины - "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами", - рассказала Татьяна Погукай.
При этом она отметила, что подобной находкой были удивлены и сами участники блокады. "Сами активисты были шокированы этой находкой, потому что они постоянно там осуществляют ротации – одни приезжают, другие уезжают. Поэтому они помогали сотрудникам полиции проводить исследование территории", - добавила Погукай.
Фото: сайт ГУНП в Луганской области
Источник: сайт канала 112
Сегодня, 4 марта, сотрудниками следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции, с целью проверки полученной информации, были проведены следственные действия - осмотр места происшествия.
Как сообщает отдел коммуникации ГУНП в Луганской области, во время осмотра участка, где размещена палатка активистов-блокадников, под автомобильным мостом, который проходит над железной дорогой 42 км железнодорожного пути между станциями "Шепилово" - "Светланово", расположенном в г. Золотое-1 Попаснянского района, между опорными колоннами моста была обнаружена картонная коробка. В ней находились: ручная граната наступательная (РГН) с вкрученным взрывателем УДЗ; патроны 5,45 мм - 181 шт.; две тротиловые шашки по 400 г.; три тротиловые шашки по 200 г.; четыре тротиловые шашки по 75 г.
Рядом с коробкой обнаружено: мина направленного действия МОН-50; средство подрыва; патроны калибра 5,45 мм - 62 шт.; 2 капсюля КД-8а; 2 запала МД - 5М; три дымовые шашки и 2 накольных механизма.
Полиция начала уголовное производство по факту обнаружения взрывоопасных предметов на месте проведения блокады железнодорожного сообщения в Луганской области. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила спикер ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.
"Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по признакам ст. 263 УК Украины - "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами", - рассказала Татьяна Погукай.
При этом она отметила, что подобной находкой были удивлены и сами участники блокады. "Сами активисты были шокированы этой находкой, потому что они постоянно там осуществляют ротации – одни приезжают, другие уезжают. Поэтому они помогали сотрудникам полиции проводить исследование территории", - добавила Погукай.
Фото: сайт ГУНП в Луганской области
Источник: сайт канала 112
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