В сентябре 2016 года нетрезвая мать-одиночка пришла в кафе с детской коляской, где лежал ее сын. На летней площадке она приставала к посетителям и требовала, чтобы те угостили ее спиртным. После того, как ей отказали - стала конфликтовать с барменом.Во время ссоры она схватила сына и бросила его в сторону мужчины. Мальчик упал на асфальт, ударившись головой о бордюр.Ребенок попал в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, гематома и перелом черепа.Малыш длительное время находился в больнице. Сейчас он находится в детском доме. Мать находится под стражей. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.Следует отметить, что происшествие случилось во время отбывания женщиной наказания в виде испытательного срока, за кражу.Остается добавить, что приговор суда не вступил в силу, поскольку не истек срок для апелляционного обжалования.Источник: пресс-служба прокуратуры Харьковской области