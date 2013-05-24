Причины обрушения канатного аттракциона, который соединял площадку возле арки Дружбы народов и пляж Труханового острова, пока неизвестны.
В частности, упала вышка, расположенная на пляже. Провода аттракциона лежат в воде. По предварительной информации, никто не пострадал, рассказали очевидцы.
Между тем, администрация аттракциона сообщает, что "канатка" пострадала от рук четырех вандалов, которые выдавали себя за представителей коммунальных служб, однако никаких документов не предъявили. Молодые люди обрезали троссы троллея.
Напомним, экстремальный канатный аттракцион работал в Киеве несколько лет. Он был популярен среди киевлян и гостей столицы. Троллей работал в теплое время года, зимой же – был закрыт для посетителей, сообщает Сегодня.
Фото: facebook.com/skypark.com.ua и Сегодня
В частности, упала вышка, расположенная на пляже. Провода аттракциона лежат в воде. По предварительной информации, никто не пострадал, рассказали очевидцы.
Между тем, администрация аттракциона сообщает, что "канатка" пострадала от рук четырех вандалов, которые выдавали себя за представителей коммунальных служб, однако никаких документов не предъявили. Молодые люди обрезали троссы троллея.
Напомним, экстремальный канатный аттракцион работал в Киеве несколько лет. Он был популярен среди киевлян и гостей столицы. Троллей работал в теплое время года, зимой же – был закрыт для посетителей, сообщает Сегодня.
Фото: facebook.com/skypark.com.ua и Сегодня
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