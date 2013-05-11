К 14 годам лишения свободы коллегия судей Павлоградского горрайонного суда приговорила жителя Павлограда Олега Дороша, который в конце декабря 2015 года застрелил из охотничьего ружья Владимира Скоропада и тяжело ранил его друга - Николая Плагова.
Он должен также будет выплатить более 500 тысяч гривен морального и около 9 тысяч – материального ущерба родителям погибшего.
26 декабря 2015 года Владимир Скоропад и Николай Плагов пили пиво в кафе города. Туда же зашел Олег Дорош, который возил волонтерскую помощь в зону АТО.
Владимиру и Николаю не понравилось то, что волонтер был в камуфляжной форме. Из-за этого между мужчинами завязалась ссора. Чтобы продолжить разборки, они вышли на улицу.
Очевидцы рассказали, что Владимир несколько раз ударил Олега Дороша в лицо. Волонтер утверждает, что его не только избили, но и ограбили. Однако суд эту версию опроверг.
После драки Олег Дорош вернулся домой, взял заряженное охотничье ружье и отправился искать обидчиков, которых настиг на кладбище в микрорайоне РТС. Вначале он выстрелил в Николая Плагова. Тот упал на землю, а его друг Владимир стал убегать.
Олег выстрелил убегавшему в спину. Раненый Владимир забежал в кафе "Кураж", за ним отправился один из друзей убийцы. В кафе он несколько раз пнул В. Скоропада, после чего сотрудница кафе выставила их на улицу.
Ранение оказалось серьезным. Прибывшие на место происшествия медики "скорой помощи" доставили раненого в больницу. Но врачи оказались бессильны - из-за сильной кровопотери Владимир погиб.
Незадолго до случившегося парень вернулся из зоны АТО, где служил в 93-й бригаде.
Судебные разбирательства по этому делу тянулись больше года. И вот на днях коллегия судей во главе с Анатолием Косюком вынесла приговор убийце. Приговор вступит в силу через 30 дней после оглашения, если его не обжалуют в апелляционном суде.
Родственники погибшего сообщили, что удовлетворены решением суда, хотя и считают, что убийца заслуживает пожизненного заключения.
Мать погибшего сказала, что адвокат обвиняемого, скорее всего, будет подавать апелляцию. В этом случае родители Владимира также подадут встречный иск в апелляционный суд.
Источник: Сайт города Павлограда
Он должен также будет выплатить более 500 тысяч гривен морального и около 9 тысяч – материального ущерба родителям погибшего.
26 декабря 2015 года Владимир Скоропад и Николай Плагов пили пиво в кафе города. Туда же зашел Олег Дорош, который возил волонтерскую помощь в зону АТО.
Владимиру и Николаю не понравилось то, что волонтер был в камуфляжной форме. Из-за этого между мужчинами завязалась ссора. Чтобы продолжить разборки, они вышли на улицу.
Очевидцы рассказали, что Владимир несколько раз ударил Олега Дороша в лицо. Волонтер утверждает, что его не только избили, но и ограбили. Однако суд эту версию опроверг.
После драки Олег Дорош вернулся домой, взял заряженное охотничье ружье и отправился искать обидчиков, которых настиг на кладбище в микрорайоне РТС. Вначале он выстрелил в Николая Плагова. Тот упал на землю, а его друг Владимир стал убегать.
Олег выстрелил убегавшему в спину. Раненый Владимир забежал в кафе "Кураж", за ним отправился один из друзей убийцы. В кафе он несколько раз пнул В. Скоропада, после чего сотрудница кафе выставила их на улицу.
Ранение оказалось серьезным. Прибывшие на место происшествия медики "скорой помощи" доставили раненого в больницу. Но врачи оказались бессильны - из-за сильной кровопотери Владимир погиб.
Незадолго до случившегося парень вернулся из зоны АТО, где служил в 93-й бригаде.
Судебные разбирательства по этому делу тянулись больше года. И вот на днях коллегия судей во главе с Анатолием Косюком вынесла приговор убийце. Приговор вступит в силу через 30 дней после оглашения, если его не обжалуют в апелляционном суде.
Родственники погибшего сообщили, что удовлетворены решением суда, хотя и считают, что убийца заслуживает пожизненного заключения.
Мать погибшего сказала, что адвокат обвиняемого, скорее всего, будет подавать апелляцию. В этом случае родители Владимира также подадут встречный иск в апелляционный суд.
Источник: Сайт города Павлограда
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