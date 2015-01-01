Сообщение о стрельбе на проспекте Независимости в патрульные Житомира получили вчера вечером. Прибыв на место, вместе с нацгвардейцами, патрульные обнаружили на месте человека, которого сразу же ограничили в движении.Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, по предварительным данным, мужчина 1989 года рождения парковал свой автомобиль возле дома, где он и живет. Рядом стояли мужчина и женщина, которым, вероятно, не понравились действия парковщика.Возникла перепалка, в ходе которой водитель выхватил предварительно устройство для отстрела резиновых пуль и выстрелил - мужчине в спину, женщине в лицо.Оба пострадавших госпитализированы.Разрешение на оружие стрелок имеет, он является работником военкомата, сообщили правоохранители.Источник: ru.golos.ua