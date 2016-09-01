Весной украинцев ожидает рост цен на продукты питания и коммунальные услуги. Как отмечают эксперты, больше всего "прибавят" в цене овощи, в то же время цены на мясо и молочную продукцию в ближайшее время снизятся на несколько процентов.
Кроме того, с первого марта подорожала электроэнергия, в уже через несколько месяцев могут подорожать вода и газ.
Борщовой набор подорожает на 30%
Борщовой набор в Украине весной может подорожать на 30%, рассказывает "Сегодня" эксперт аграрных рынков УКАБ Евгений Дворник. "Борщовой набор (капуста, свекла, морковь, лук) в ближайшее время подорожает максимум на 30%. Это сезонный рост цен. Есть еще один дополнительный стимул для роста – появится новый урожай, а он всегда дороже", – поясняет эксперт.
Стоимость огурцов и помидоров вначале весны будет зависеть от курса доллара. "В Украине нет производства ранних овощей, цены на них напрямую зависят от курса национальной валюты. Но уже в мае на рынке появятся огурцы и помидоры из украинских теплиц, предложение вырастит, но цены все-таки будут высокими", – поясняет Евгений Дворник.
Мясо в ближайшее время будет дешеветь, главная причина – снижение спроса на рынке из-за Великого поста. Такая ситуация продержится до майских праздников, после вырастет спрос на говядину и цены увеличатся на несколько процентов.
Православные и греко-католики из-за начала Великого поста (продлится до 13 апреля) кардинально сменили свой рацион. Место мясных продуктов на столах заняли грибы и морепродукты. В результате, отмечают эксперты, цены подскочили на 30-40%. В феврале шампиньоны можно было купить в столичных супермаркетах за 35-40 гривен за килограмм, сейчас же – за 50-55 гривен. Дорожает также и зелень – импорт сократился из-за плохого урожая в Европе.
В то же время молочка весной, уверены в УКАБ, будет дешеветь. Уже сейчас производитель отмечают снижение закупочных цен на молоко. "Начинается сезон большого молока. Оно подешевеет на 5-7%, а вот цены на молочные продукты изменятся только в апреле-мае, они могут подешеветь на 4-5%", – говорит эксперт аграрных рынков.
Что будет с коммуналкой весной
В Украине на 25% подорожала электроэнергия. Зимой первые 100 кВт*час электроэнергии обходились украинцам в 71,4 гривни (71,4 копейки за каждый кВт*час), каждый следующий киловатт стоил 1,29 гривен. С первого марта первые 100 кВт*час стоят 90 гривен, а каждый следующий – 1,68 грн.
Кроме того, в ближайшее время ожидается подорожание холодной воды. Тариф на водоснабжение рассчитывает каждое предприятие отдельно. Составляющие тарифа одни для всех: амортизация, зарплаты, электроэнергия, ремонт, налоги и т.д. При этом доля этих составляющих у каждого предприятия разная, это зависит и от оборудования, и от состояния сетей, и от уровня заработных плат.
В 2017-м, как говорится в презентации Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в среднем для украинцев холодная вода подорожает на 9%. "Киевводоканал" планирует поднять свой тариф на 16,4%,.
Одна из причин подорожания воды – рост минимальной зарплаты в два раза. С первого января зарплата украинцев должна быть не менее 3200 гривен. Предприятиям пришлось пересмотреть фонд заработной платы, а дополнительные расходы заложить в новых тарифах. При этом заработные платы, по информации НКРЭКУ, самая большая статья расходов.
К примеру, если украинец потратил на холодную воду 100 гривен, 38,2 гривни уйдет на зарплаты сотрудникам местного "Водоканала", 27,4 гривни потратят на свет (насосы работают на электроэнергии), 21,2 гривни – на банковские услуги, проверку счетчиков, остальное – на ремонт, амортизацию и так далее.
Весной также возможно подорожание газа. В действующем тарифе на голубое топливо заложена стоимость тысячи кубометров газа – 185 долларов. При этом, согласно проекту бюджета на 2017-й, тысяча кубометров импортного газа будет стоить 245 долларов. Кроме того, вырос и курс доллара – газ покупают в долларах, а продают в гривнях. Член набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчук уверен – правительству придется в следующем году снова повысить тариф на газ.
Как подсчитал экс-начальник Управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский, газ, согласно формуле Кабмина, в этом году будет стоить 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 гривен). В то же время Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет в следующем году на 25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен)
Украинцам сократят нормативы потребления тепла
С первого мая Кабинет министров сократит социальные нормы потребления энергоресурсов для отопления, такое решение правительство приняло еще в феврале. В результате в следующем отопительном сезоне платить украинцам с субсидиями за отопление придется больше.
Норматив потребления газа в Украине всего за несколько лет сократили с 11 до 5,5 кубометра на один квадратный метр. Новый норматив – 5 кубометров газа на квадратный метр. Сейчас субсидия покрывает 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне "коммунальную скидку" будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу – это еще 204 гривни.
В квартире такой же площади с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 гривен.
К слову, в этом году, как прогнозируют в Кабмине, уровень инфляции достигнет 8,1%, при этом в 2016-м цены в Украине выросли на 12,4%. За три последних года, отмечают эксперты, уровень реальной инфляции достиг 100% – цены выросли в два раза.
Источник: Сегодня
Кроме того, с первого марта подорожала электроэнергия, в уже через несколько месяцев могут подорожать вода и газ.
Борщовой набор подорожает на 30%
Борщовой набор в Украине весной может подорожать на 30%, рассказывает "Сегодня" эксперт аграрных рынков УКАБ Евгений Дворник. "Борщовой набор (капуста, свекла, морковь, лук) в ближайшее время подорожает максимум на 30%. Это сезонный рост цен. Есть еще один дополнительный стимул для роста – появится новый урожай, а он всегда дороже", – поясняет эксперт.
Стоимость огурцов и помидоров вначале весны будет зависеть от курса доллара. "В Украине нет производства ранних овощей, цены на них напрямую зависят от курса национальной валюты. Но уже в мае на рынке появятся огурцы и помидоры из украинских теплиц, предложение вырастит, но цены все-таки будут высокими", – поясняет Евгений Дворник.
Мясо в ближайшее время будет дешеветь, главная причина – снижение спроса на рынке из-за Великого поста. Такая ситуация продержится до майских праздников, после вырастет спрос на говядину и цены увеличатся на несколько процентов.
Православные и греко-католики из-за начала Великого поста (продлится до 13 апреля) кардинально сменили свой рацион. Место мясных продуктов на столах заняли грибы и морепродукты. В результате, отмечают эксперты, цены подскочили на 30-40%. В феврале шампиньоны можно было купить в столичных супермаркетах за 35-40 гривен за килограмм, сейчас же – за 50-55 гривен. Дорожает также и зелень – импорт сократился из-за плохого урожая в Европе.
В то же время молочка весной, уверены в УКАБ, будет дешеветь. Уже сейчас производитель отмечают снижение закупочных цен на молоко. "Начинается сезон большого молока. Оно подешевеет на 5-7%, а вот цены на молочные продукты изменятся только в апреле-мае, они могут подешеветь на 4-5%", – говорит эксперт аграрных рынков.
Что будет с коммуналкой весной
В Украине на 25% подорожала электроэнергия. Зимой первые 100 кВт*час электроэнергии обходились украинцам в 71,4 гривни (71,4 копейки за каждый кВт*час), каждый следующий киловатт стоил 1,29 гривен. С первого марта первые 100 кВт*час стоят 90 гривен, а каждый следующий – 1,68 грн.
Кроме того, в ближайшее время ожидается подорожание холодной воды. Тариф на водоснабжение рассчитывает каждое предприятие отдельно. Составляющие тарифа одни для всех: амортизация, зарплаты, электроэнергия, ремонт, налоги и т.д. При этом доля этих составляющих у каждого предприятия разная, это зависит и от оборудования, и от состояния сетей, и от уровня заработных плат.
В 2017-м, как говорится в презентации Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в среднем для украинцев холодная вода подорожает на 9%. "Киевводоканал" планирует поднять свой тариф на 16,4%,.
Одна из причин подорожания воды – рост минимальной зарплаты в два раза. С первого января зарплата украинцев должна быть не менее 3200 гривен. Предприятиям пришлось пересмотреть фонд заработной платы, а дополнительные расходы заложить в новых тарифах. При этом заработные платы, по информации НКРЭКУ, самая большая статья расходов.
К примеру, если украинец потратил на холодную воду 100 гривен, 38,2 гривни уйдет на зарплаты сотрудникам местного "Водоканала", 27,4 гривни потратят на свет (насосы работают на электроэнергии), 21,2 гривни – на банковские услуги, проверку счетчиков, остальное – на ремонт, амортизацию и так далее.
Весной также возможно подорожание газа. В действующем тарифе на голубое топливо заложена стоимость тысячи кубометров газа – 185 долларов. При этом, согласно проекту бюджета на 2017-й, тысяча кубометров импортного газа будет стоить 245 долларов. Кроме того, вырос и курс доллара – газ покупают в долларах, а продают в гривнях. Член набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчук уверен – правительству придется в следующем году снова повысить тариф на газ.
Как подсчитал экс-начальник Управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский, газ, согласно формуле Кабмина, в этом году будет стоить 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 гривен). В то же время Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет в следующем году на 25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен)
Украинцам сократят нормативы потребления тепла
С первого мая Кабинет министров сократит социальные нормы потребления энергоресурсов для отопления, такое решение правительство приняло еще в феврале. В результате в следующем отопительном сезоне платить украинцам с субсидиями за отопление придется больше.
Норматив потребления газа в Украине всего за несколько лет сократили с 11 до 5,5 кубометра на один квадратный метр. Новый норматив – 5 кубометров газа на квадратный метр. Сейчас субсидия покрывает 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне "коммунальную скидку" будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу – это еще 204 гривни.
В квартире такой же площади с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 гривен.
К слову, в этом году, как прогнозируют в Кабмине, уровень инфляции достигнет 8,1%, при этом в 2016-м цены в Украине выросли на 12,4%. За три последних года, отмечают эксперты, уровень реальной инфляции достиг 100% – цены выросли в два раза.
Источник: Сегодня
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