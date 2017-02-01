Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала Интер."Предприятия, которые находятся на территории Украины, а Донбасс – это Украина, они принадлежат Украине, зарегистрированы в Украине, и платят налоги в Украину, поэтому это наши предприятия", – сказал глава правительства.Напомним, с 25 января ветераны АТО, а также народные депутаты Семен Семенченко, Владимир Парасюк и другие проводят блокаду железной дороги на Донбассе, в том числе и поставок угля из неподконтрольных районов. Эти действия уже привели к введению Кабмином чрезвычайных мер в энергетике.