На столичных Березняках (улица Ивана Миколайчука, 3-а) возле входа в офис появился новый памятник: кованое дерево высотой 2,7 метра, на ветках которого "созрели" 15 небольших швейных машинок.
На табличке написано, что скульптура изготовлена в мастерской по художественной ковке Александра Загороднего. Возле дерева установлены швейная машинка и стульчик, на который сможет присесть каждый желающий.
Местные жители с интересом осматривают памятник, а некоторые даже присаживаются на стульчик, чтобы ощутить себя швеей.
"Прикольно, что и в нашем районе появляются необычные памятники. Этот — очень классный!" — говорит киевлянка Ирина Шамрай.
Источник: Сегодня.
"Индустриалка" также писала: "9 необычных скульптур, которые запорожанка сфотографировала в Европе".
На табличке написано, что скульптура изготовлена в мастерской по художественной ковке Александра Загороднего. Возле дерева установлены швейная машинка и стульчик, на который сможет присесть каждый желающий.
Местные жители с интересом осматривают памятник, а некоторые даже присаживаются на стульчик, чтобы ощутить себя швеей.
"Прикольно, что и в нашем районе появляются необычные памятники. Этот — очень классный!" — говорит киевлянка Ирина Шамрай.
Источник: Сегодня.
"Индустриалка" также писала: "9 необычных скульптур, которые запорожанка сфотографировала в Европе".
- Просмотров: 257
Похожие новости