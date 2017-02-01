Длительное продолжение текущей ситуации с блокадой железнодорожных путей на Донбассе приведет к окончательному разрыву производственных цепочек и поставок готовой продукции.
Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева на пресс-брифинге.
Следствиями продолжения блокады Донбасса глава НБУ назвала сокращение объемов выпуска металлургической продукции, кокса, электроэнергии и т.п.
"По нашим оценкам, по наиболее пессимистическому сценарию, продолжение блокады до конца года может замедлить экономический рост на 1,3 процентных пункта, т.е. до 1,5% в текущем году", – сообщила Гонтарева.
Она отметила, что такая ситуация на Донбассе может повышать риск инфляции опосредованно, а именно через негативное влияние на платежный баланс и обменный курс валют в Украине.
Отметим, что прогнозы регулятора по уровню инфляции остались без изменений: в этом году Нацбанк анонсирует уровень инфляции 8% с возможным отклонениям +/- 2%. Гонтарева подчеркнула, что в 2017 году первые три квартала сохранятся высокие темпы роста инфляции, однако в конце года в НБУ прогнозируют снижение инфляции до уровня в 9,1%.
Также глава НБУ сообщила, что на состояние текущего счета платежного баланса Украины может влиять сокращение экспорта металлургической продукции и увеличение импорта энергетического угля.
"По нашим оценкам, в результате сальдо текущего счета платежного баланса может ухудшиться приблизительно на 2 млрд долларов США. Соответственно, это может негативно повлиять на динамику межбанковского валютного рынка", – отметила Гонтарева.
Вместе с тем, риск потери 2 млрд долларов валютной выручки из-за продолжающейся транспортной блокады Донбасса может нарушить планы НБУ по наращиванию международного резерва Украины.
Напомним, на Донбассе длится блокада угля, в которой активно участвуют несколько народных депутатов Украины.
Читайте также: Блокада Донбасса оставит в нищете 300 тыс украинских семей - Гройсман.
Источник: Сегодня
Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева на пресс-брифинге.
Следствиями продолжения блокады Донбасса глава НБУ назвала сокращение объемов выпуска металлургической продукции, кокса, электроэнергии и т.п.
"По нашим оценкам, по наиболее пессимистическому сценарию, продолжение блокады до конца года может замедлить экономический рост на 1,3 процентных пункта, т.е. до 1,5% в текущем году", – сообщила Гонтарева.
Она отметила, что такая ситуация на Донбассе может повышать риск инфляции опосредованно, а именно через негативное влияние на платежный баланс и обменный курс валют в Украине.
Отметим, что прогнозы регулятора по уровню инфляции остались без изменений: в этом году Нацбанк анонсирует уровень инфляции 8% с возможным отклонениям +/- 2%. Гонтарева подчеркнула, что в 2017 году первые три квартала сохранятся высокие темпы роста инфляции, однако в конце года в НБУ прогнозируют снижение инфляции до уровня в 9,1%.
Также глава НБУ сообщила, что на состояние текущего счета платежного баланса Украины может влиять сокращение экспорта металлургической продукции и увеличение импорта энергетического угля.
"По нашим оценкам, в результате сальдо текущего счета платежного баланса может ухудшиться приблизительно на 2 млрд долларов США. Соответственно, это может негативно повлиять на динамику межбанковского валютного рынка", – отметила Гонтарева.
Вместе с тем, риск потери 2 млрд долларов валютной выручки из-за продолжающейся транспортной блокады Донбасса может нарушить планы НБУ по наращиванию международного резерва Украины.
Напомним, на Донбассе длится блокада угля, в которой активно участвуют несколько народных депутатов Украины.
Читайте также: Блокада Донбасса оставит в нищете 300 тыс украинских семей - Гройсман.
Источник: Сегодня
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