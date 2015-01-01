С 1 марта контрольные пункты на границе с зоной АТО перешли на весенний график работы. Теперь они работают с 7:00 до 18:30.
В связи с этим юрист Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" Татьяна Отрошко напоминает все о получении пропуска и пересечении линии разграничения.
Въезд за линию. Разрешен гражданам Украины и иностранцам при предъявлении документов, удостоверяющих личность, и разрешения. При пересечении на транспортном средстве, нужны документы, подтверждающие право собственности этим средством, или оригинал нотариально заверенной доверенности.
Въехать вне очереди могут:
инвалиды 1 и 2 групп;
лица, которым более 70 лет;
женщины с явными признаками беременности;
родители или опекуны с детьми до 3 лет, при наличии подтверждающих документов;
другие лица по потребностям гуманитарного характера: тяжелой болезни, следованию на похороны, перевозки умерших. При себе обязательно иметь подтверждающие документы.
Разрешение на пересечение. Можно получить дав согласие на обработку и хранение персональных данных в информационно-телекоммуникационной системе, при наличии оснований для получения.
Основания:
намерение вернуться на территорию проживания или въехать на территорию проживания члена семьи;
расположение на неконтролируемой или контролируемой территории места погребения членов семьи, что подтверждается соответствующими документами;
смерть членов семьи на неконтролируемой или контролируемой территории, что подтверждается соответствующими документами;
наличие законной недвижимости, находящейся на неконтролируемой или контролируемой территории;
участие в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта или по гуманитарным вопросам;
выполнение дипломатических, консульских и других функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД);
необходимость поездок на неконтролируемую или контролируемую территорию из-за трудовой деятельности, обучения, научной деятельности, по культурным или религиозным причинам, для оздоровления, сопровождения ребенка в общеобразовательные или дошкольные учебные заведения и тому подобное.
Как получить разрешение:
зарегистрироваться на портале СБУ: https://urp.ssu.gov.ua/;
авторизоваться на сайте, указав логин и пароль, которые приходят на электронную почту после регистрации;
заполнить формализованное заявление на украинском языке на сайте. Информация о предоставлении разрешения автоматически отображается на странице заявителя в веб-портале СБУ;
подождать 10 дней. За это время данные проверяют СБУ, МВД, ГНСУ, ГТСУ, ДФС, ГПУ.
В случае пересечения линии соприкосновения ребенком, не достигшим 16 лет, данные о нем заносятся в формализованную заявку вместе с данными тех, кто его сопровождает.
Правила пересечения линии разграничения регулирует Временный порядок контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей.
В связи с этим юрист Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" Татьяна Отрошко напоминает все о получении пропуска и пересечении линии разграничения.
Въезд за линию. Разрешен гражданам Украины и иностранцам при предъявлении документов, удостоверяющих личность, и разрешения. При пересечении на транспортном средстве, нужны документы, подтверждающие право собственности этим средством, или оригинал нотариально заверенной доверенности.
Въехать вне очереди могут:
инвалиды 1 и 2 групп;
лица, которым более 70 лет;
женщины с явными признаками беременности;
родители или опекуны с детьми до 3 лет, при наличии подтверждающих документов;
другие лица по потребностям гуманитарного характера: тяжелой болезни, следованию на похороны, перевозки умерших. При себе обязательно иметь подтверждающие документы.
Разрешение на пересечение. Можно получить дав согласие на обработку и хранение персональных данных в информационно-телекоммуникационной системе, при наличии оснований для получения.
Основания:
намерение вернуться на территорию проживания или въехать на территорию проживания члена семьи;
расположение на неконтролируемой или контролируемой территории места погребения членов семьи, что подтверждается соответствующими документами;
смерть членов семьи на неконтролируемой или контролируемой территории, что подтверждается соответствующими документами;
наличие законной недвижимости, находящейся на неконтролируемой или контролируемой территории;
участие в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта или по гуманитарным вопросам;
выполнение дипломатических, консульских и других функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД);
необходимость поездок на неконтролируемую или контролируемую территорию из-за трудовой деятельности, обучения, научной деятельности, по культурным или религиозным причинам, для оздоровления, сопровождения ребенка в общеобразовательные или дошкольные учебные заведения и тому подобное.
Как получить разрешение:
зарегистрироваться на портале СБУ: https://urp.ssu.gov.ua/;
авторизоваться на сайте, указав логин и пароль, которые приходят на электронную почту после регистрации;
заполнить формализованное заявление на украинском языке на сайте. Информация о предоставлении разрешения автоматически отображается на странице заявителя в веб-портале СБУ;
подождать 10 дней. За это время данные проверяют СБУ, МВД, ГНСУ, ГТСУ, ДФС, ГПУ.
В случае пересечения линии соприкосновения ребенком, не достигшим 16 лет, данные о нем заносятся в формализованную заявку вместе с данными тех, кто его сопровождает.
Правила пересечения линии разграничения регулирует Временный порядок контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей.
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