Считается, что букет цветов для любой женщины – лучший подарок на любой праздник, но некоторые цветы могут испортить настроение.
Не стоит дарить женщине такой же букет, как в прошлом году на 8 Марта или на любой другой праздник, так как это выглядит так, как будто вы просто хотите, чтобы от вас отвязались. Подобный жест может сойти за оскорбление и подчеркнутое невнимание. Исключением может стать тот случай, если эти цветы – любимые, но даже тогда стоит проявить хотя бы толику креативности в их сочетании с другими цветами.
Запомните, бутоны цветов, особенно это касается роз, которые уже распустились и у них края лепестков начинают желтеть долго не простоят, а только могут испортить настроение.
Женщинам в возрасте не дарите темные быстроувядающие цветы, а молодой девушке, если не признаетесь ей при этом в любви, не дарите ярко-красные цветы. Этот цвет не ассоциируется с юностью.
Ни в коем случае не дарите сухие цветы и искусственные. Эти цветы – для похорон.
Также некрасиво и безвкусно выглядят цветы, на которые побрызгали большим количеством дешевых духов, посыпали блестками и которые завернули в десяток листов упаковки. В них не осталось ничего естественного и даже если они простоят более-менее долго, радости от них практически не будет.
Есть особая категория цветов – те, которые принято дарить мужчинам. На них нужно обратить внимание, ведь женщины зачастую знают такие нюансы и подмечают их сразу же. Итак, мужскими считаются: гвоздики, каллы, орхидеи, лилии, гладиолусы, бамбук, дельфиниумы. Это не значит, что их никогда не дарят женщинам, но о них все же стоит спросить заранее.
Источник: Подробности
Не стоит дарить женщине такой же букет, как в прошлом году на 8 Марта или на любой другой праздник, так как это выглядит так, как будто вы просто хотите, чтобы от вас отвязались. Подобный жест может сойти за оскорбление и подчеркнутое невнимание. Исключением может стать тот случай, если эти цветы – любимые, но даже тогда стоит проявить хотя бы толику креативности в их сочетании с другими цветами.
Запомните, бутоны цветов, особенно это касается роз, которые уже распустились и у них края лепестков начинают желтеть долго не простоят, а только могут испортить настроение.
Женщинам в возрасте не дарите темные быстроувядающие цветы, а молодой девушке, если не признаетесь ей при этом в любви, не дарите ярко-красные цветы. Этот цвет не ассоциируется с юностью.
Ни в коем случае не дарите сухие цветы и искусственные. Эти цветы – для похорон.
Также некрасиво и безвкусно выглядят цветы, на которые побрызгали большим количеством дешевых духов, посыпали блестками и которые завернули в десяток листов упаковки. В них не осталось ничего естественного и даже если они простоят более-менее долго, радости от них практически не будет.
Есть особая категория цветов – те, которые принято дарить мужчинам. На них нужно обратить внимание, ведь женщины зачастую знают такие нюансы и подмечают их сразу же. Итак, мужскими считаются: гвоздики, каллы, орхидеи, лилии, гладиолусы, бамбук, дельфиниумы. Это не значит, что их никогда не дарят женщинам, но о них все же стоит спросить заранее.
Источник: Подробности
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