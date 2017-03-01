"Группа СКМ всегда работала и продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства, в том числе – наши предприятия на НКТ. И никакое давление не заставит нас изменить юрисдикцию своих активов.Мы обеспечиваем рабочими местами сотни тысяч людей в разных регионах страны – от Востока до Запада, в том числе и на временно не подконтрольных Украине территориях. Мы поставляем в дома миллионов украинцев тепло, электричество и газ.СКМ – одно из немногих связующих звеньев между контролируемыми и неконтролируемыми территориями Украины.Даже несмотря на сложную политическую ситуацию в стране и военные действия, все активы Группы СКМ в полном объеме отчисляют налоги и сборы в украинский бюджет.Всего с начала конфликта на Донбассе Группа СКМ выплатила в государственный бюджет более 100 млрд грн налогов, 10% из которых обеспечили отчисления предприятий, работающих на НКТ.Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов самопровозглашенным " ДНР " и " ЛНР " – неприемлемым".