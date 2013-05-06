58% респондентов среди офисных сотрудников Украины отмечают, что им приходилось жертвовать семьей ради карьеры, а 23% удается гармонично сочетать работу и личную жизнь.
Об этом заявила представитель компании HeadHunter Руслана Березовская.
"Каждый человек пытается найти баланс между работой и личной жизнью. В современном мире бытует стереотип о том, что в случае карьерного роста страдает личная жизнь, а дети, семья и друзья не получают должного внимания. Существует множество суждений о том, как лучше совместить личную жизнь и карьеру. Но лишь немногим удается достигнуть work-life balance в своей жизни. Что важнее: личная жизнь или карьерный рост? На первый взгляд, ответ очевиден, тем не менее, этот вопрос остается актуальным. Итак, 58% респондентов отмечают, что им приходилось жертвовать семьей ради карьеры, а 23% удается гармонично сочетать работу и личную жизнь", - отметила Березовская.
По словам рекрутера, трое из пяти респондентов отметили, что, к сожалению, у них не получается бесконфликтно сочетать время для семьи и друзей со временем, которое необходимо уделять исполнению профессиональных обязанностей. Почти четверть опрошенных утверждает, что им удается органично сочетать работу и личную жизнь.
"Согласно данным опроса, чуть меньше половины респондентов отметили, что из-за работы им приходится меньше времени уделять семье. Чаще это осознанный выбор, и его главным мотивом является высокий заработок. В то же время, почти треть опрошенных указали, что действительно много времени уделяют работе, карьерному росту, но были бы не против столько же времени уделять себе, своей семье, реализации собственных желаний. Еще четверть "белых воротничков" отметили, что перевес в сторону работы – это стечение обстоятельств, и не является их осознанным выбором. И только 7% приоритет работы над личной жизнью объяснили увлеченностью работой и интересом к ней. На вопрос о том, чем в первую очередь приходиться жертвовать ради достижения карьерных амбиций, больше половины опрошенных отметили, что ограничивают время на отдых и жертвуют своим душевным спокойствием. Половина офисных сотрудников указали, что из-за работы меньше времени уделяют своему здоровью и хобби. Семьей и семейными обязанностями ради карьерных амбиций жертвуют чуть меньше половины респондентов. А для трети опрошенных карьерные приоритеты создают дефицит времени на общение с друзьями", - проинформировала Березовская.
Эксперт добавила, что для достижения карьерных амбиций респонденты в первую очередь ограничивают длительность отдыха и развлечений, потом – время на поддержание здоровья и семейные отношения.
"Как известно, сотрудники, которые готовы ради карьеры максимально ограничивать время на отдых и развлечения, имеют высокий риск переутомления и психологического дисбаланса. Поэтому работодатели, которые действительно заботятся о комфорте своих подчиненных, уделяют особое внимание соотношению отдыха и работы", - резюмировала Березовская.
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Источник: Golos.ua
Об этом заявила представитель компании HeadHunter Руслана Березовская.
"Каждый человек пытается найти баланс между работой и личной жизнью. В современном мире бытует стереотип о том, что в случае карьерного роста страдает личная жизнь, а дети, семья и друзья не получают должного внимания. Существует множество суждений о том, как лучше совместить личную жизнь и карьеру. Но лишь немногим удается достигнуть work-life balance в своей жизни. Что важнее: личная жизнь или карьерный рост? На первый взгляд, ответ очевиден, тем не менее, этот вопрос остается актуальным. Итак, 58% респондентов отмечают, что им приходилось жертвовать семьей ради карьеры, а 23% удается гармонично сочетать работу и личную жизнь", - отметила Березовская.
По словам рекрутера, трое из пяти респондентов отметили, что, к сожалению, у них не получается бесконфликтно сочетать время для семьи и друзей со временем, которое необходимо уделять исполнению профессиональных обязанностей. Почти четверть опрошенных утверждает, что им удается органично сочетать работу и личную жизнь.
"Согласно данным опроса, чуть меньше половины респондентов отметили, что из-за работы им приходится меньше времени уделять семье. Чаще это осознанный выбор, и его главным мотивом является высокий заработок. В то же время, почти треть опрошенных указали, что действительно много времени уделяют работе, карьерному росту, но были бы не против столько же времени уделять себе, своей семье, реализации собственных желаний. Еще четверть "белых воротничков" отметили, что перевес в сторону работы – это стечение обстоятельств, и не является их осознанным выбором. И только 7% приоритет работы над личной жизнью объяснили увлеченностью работой и интересом к ней. На вопрос о том, чем в первую очередь приходиться жертвовать ради достижения карьерных амбиций, больше половины опрошенных отметили, что ограничивают время на отдых и жертвуют своим душевным спокойствием. Половина офисных сотрудников указали, что из-за работы меньше времени уделяют своему здоровью и хобби. Семьей и семейными обязанностями ради карьерных амбиций жертвуют чуть меньше половины респондентов. А для трети опрошенных карьерные приоритеты создают дефицит времени на общение с друзьями", - проинформировала Березовская.
Эксперт добавила, что для достижения карьерных амбиций респонденты в первую очередь ограничивают длительность отдыха и развлечений, потом – время на поддержание здоровья и семейные отношения.
"Как известно, сотрудники, которые готовы ради карьеры максимально ограничивать время на отдых и развлечения, имеют высокий риск переутомления и психологического дисбаланса. Поэтому работодатели, которые действительно заботятся о комфорте своих подчиненных, уделяют особое внимание соотношению отдыха и работы", - резюмировала Березовская.
Читайте также: В Украине хотят запретить увольнять с работы пожилых сотрудников.
Источник: Golos.ua
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