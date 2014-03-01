С 1 марта компания "Укртелеком" вынуждена прекратить оказание услуг абонентам на неподконтрольной части Донецкой области. Об этом сообщил директор по коммуникациям компании Михаил Шуранов на своей странице в "Фейсбуке". Просмотров: 252 Похожие новости Официально: ПАО «Укртелеком» сообщает о невозможности предоставления абонентам услуг связи в Крыму и ... Закрытие "Укртелекома" в Крыму привело к ЧС "Укртелеком" восстановил связь в Святогорске и Красном Лимане Узлы "Укртелекома" в Крыму разблокировали