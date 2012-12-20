Этой весной у украинцев будет шесть праздничных выходных дней.
Уже через неделю в Украине отпразднуют 8 марта. В этом году этот день будет выходным, а вот в следующем, как писала "Индустриалка", его могут отменить.
Три выходных подряд ждет украинцев на Пасху, которая в этом году выпадает на 16 апреля. Таким образом, выходными будут 15, 16 и 17 апреля.
Традиционно, нерабочими также будут 1 и 2 мая, а также 8 и 9 мая. Правда, за 8 мая придется отрабатывать в субботу, 13 мая.
Всего весной, с учетом выходных и праздников, украинцы будут отдыхать целый месяц - 31 день.
Напомним, в Украине обсуждают отмену 8 марта.
Читайте также: Когда украинцы перейдут на летнее время
Уже через неделю в Украине отпразднуют 8 марта. В этом году этот день будет выходным, а вот в следующем, как писала "Индустриалка", его могут отменить.
Три выходных подряд ждет украинцев на Пасху, которая в этом году выпадает на 16 апреля. Таким образом, выходными будут 15, 16 и 17 апреля.
Традиционно, нерабочими также будут 1 и 2 мая, а также 8 и 9 мая. Правда, за 8 мая придется отрабатывать в субботу, 13 мая.
Всего весной, с учетом выходных и праздников, украинцы будут отдыхать целый месяц - 31 день.
Напомним, в Украине обсуждают отмену 8 марта.
Читайте также: Когда украинцы перейдут на летнее время
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