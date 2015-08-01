Министерство внутренних дел решило создать подразделение женщин-полицейских для борьбы с домашним насилием.
"Мы начинаем новый проект создания сети женщин-полицейских, чтобы бороться с домашним насилием", - сказала на пресс-конференции сообщила заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева.
Подробности пока не известны.
Читайте также: В Украине не хватает полицейских.
Источник: Українські Новини.
"Мы начинаем новый проект создания сети женщин-полицейских, чтобы бороться с домашним насилием", - сказала на пресс-конференции сообщила заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева.
Подробности пока не известны.
Читайте также: В Украине не хватает полицейских.
Источник: Українські Новини.
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