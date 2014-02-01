Министерство экологии и природных ресурсов Украины получило 44 заявки на строительство солнечных электростанций в Чернобыльской зоне.
"По состоянию на сегодня уже есть 44 заявки и территории, которые наши коллеги запросили от 20 до 1 тысячи гектаров под легализацию солнечных электростанций", - об этом сегодня в ходе ежегодной конференции Ukrainian Energy Forum сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, отметив, что прием заявок закончится 1 марта.
При этом министр также сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития рассмотрит возможность финансирования строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне.
Источник: РБК-Украина
"По состоянию на сегодня уже есть 44 заявки и территории, которые наши коллеги запросили от 20 до 1 тысячи гектаров под легализацию солнечных электростанций", - об этом сегодня в ходе ежегодной конференции Ukrainian Energy Forum сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, отметив, что прием заявок закончится 1 марта.
При этом министр также сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития рассмотрит возможность финансирования строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне.
Источник: РБК-Украина
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