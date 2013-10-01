Уже вскоре Верховная Рада может принять законопроект, предполагающий внесение изменений в Кодекс законов о труде.
Если документ одобрят, граждане, которым осталось меньше трех лет до пенсии, получат приоритетное право на работу при сокращении штата или любой другой реорганизации в компании.
Как говорится в пояснительной записке, сегодня категория специалистов предпенсионного возраста является едва ли не самой уязвимой на отечественном рынке труда. Часто они первыми попадают в жернова кадровых чисток, так как считается, что пожилые работники менее эффективны, чем их более молодые коллеги.
Действующее законодательство прописывает приоритетное право на сохранение рабочего места для сотрудников "с продолжительным непрерывным стажем на данном предприятии", но, так как формулировка расплывчата, работодатели ее часто игнорируют, говорится в пояснительной записке. Между тем, государство нацелено заставить граждан трудиться как можно дольше. В проекте меморандума, который Украина готовится подписать с МВФ, оговаривается увеличение как пенсионного возраста, так и трудового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Как подсчитали эксперты Фонда, с годами такая стратегия позволит стране сэкономить до 3% ВВП, а уже в ближайшей перспективе – сократить дефицит Пенсионного фонда.
Но продлить карьеру пенсионеров крайне проблематично. Работодатели пытаются избавляться от пожилых и часто болеющих сотрудников, а найти новое место большинство уволенных просто не могут.
Эту тенденцию подтверждают и рекрутеры. Международный кадровый портал hh.ua провел исследование на тему возрастной дискриминации, и треть опрошенных "белых воротничков" подчеркнули, что сложности с работой есть у претендентов предпенсионного возраста. "Существует стереотип, что люди старшего возраста (50+) чересчур консервативны, менее подвижны и креативны, им сложно работать с новыми технологиями. Поэтому у таких кандидатов существенно уменьшаются шансы занять желаемую должность", отмечают кадровики.
Так что, оставшись без работы в шаге от выхода на заслуженный отдых, украинцы попросту пополняют ряды претендентов на пособия по безработице, что государству крайне невыгодно. Заставив же работодателей "докармливать" пожилых специалистов до пенсии, власти снимут с себя сразу несколько проблем: и социальную обстановку разрядят, и на пособиях сэкономят.
Правда, непонятно, как будет контролироваться выполнение этого требования. Не исключено, что чиновники будут реагировать исключительно на жалобы уже уволенных украинцев.
Читайте также: Чем украинцы занимаются на работе.
Источник: UBR
Если документ одобрят, граждане, которым осталось меньше трех лет до пенсии, получат приоритетное право на работу при сокращении штата или любой другой реорганизации в компании.
Как говорится в пояснительной записке, сегодня категория специалистов предпенсионного возраста является едва ли не самой уязвимой на отечественном рынке труда. Часто они первыми попадают в жернова кадровых чисток, так как считается, что пожилые работники менее эффективны, чем их более молодые коллеги.
Действующее законодательство прописывает приоритетное право на сохранение рабочего места для сотрудников "с продолжительным непрерывным стажем на данном предприятии", но, так как формулировка расплывчата, работодатели ее часто игнорируют, говорится в пояснительной записке. Между тем, государство нацелено заставить граждан трудиться как можно дольше. В проекте меморандума, который Украина готовится подписать с МВФ, оговаривается увеличение как пенсионного возраста, так и трудового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Как подсчитали эксперты Фонда, с годами такая стратегия позволит стране сэкономить до 3% ВВП, а уже в ближайшей перспективе – сократить дефицит Пенсионного фонда.
Но продлить карьеру пенсионеров крайне проблематично. Работодатели пытаются избавляться от пожилых и часто болеющих сотрудников, а найти новое место большинство уволенных просто не могут.
Эту тенденцию подтверждают и рекрутеры. Международный кадровый портал hh.ua провел исследование на тему возрастной дискриминации, и треть опрошенных "белых воротничков" подчеркнули, что сложности с работой есть у претендентов предпенсионного возраста. "Существует стереотип, что люди старшего возраста (50+) чересчур консервативны, менее подвижны и креативны, им сложно работать с новыми технологиями. Поэтому у таких кандидатов существенно уменьшаются шансы занять желаемую должность", отмечают кадровики.
Так что, оставшись без работы в шаге от выхода на заслуженный отдых, украинцы попросту пополняют ряды претендентов на пособия по безработице, что государству крайне невыгодно. Заставив же работодателей "докармливать" пожилых специалистов до пенсии, власти снимут с себя сразу несколько проблем: и социальную обстановку разрядят, и на пособиях сэкономят.
Правда, непонятно, как будет контролироваться выполнение этого требования. Не исключено, что чиновники будут реагировать исключительно на жалобы уже уволенных украинцев.
Читайте также: Чем украинцы занимаются на работе.
Источник: UBR
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