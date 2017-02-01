Промышленные предприятия и ассоциации выступают за немедленное снятие блокады железной дороги на линии размежевания, так как такие действия приводят к недопоставкам железорудного сырья, углей и кокса, а в итоге - к нестабильной работе предприятий, в том числе до их закрытия и увольнения работников.
Как сообщил президент объединения металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" Александр Каленков в ходе совещания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности в Киеве во вторник, масштаб катастрофы, которая может случиться и уже происходит в промышленности Украины, заслуживает большого внимания.
При этом он отметил, что весь ГМК представляет собой неразрывные производственно-логистические цепочки. Так, часть коксующихся углей поступает с временно неконтролируемой территории, на контролируемой территории производится кокс, железорудное сырье (ЖРС), которое из Кривого Рога поступает как на предприятия на контролируемой территории, так и на неконтролируемой.
"Поэтому роль обеспечивающей инфраструктуры в деятельности ГМК чрезвычайно важна. И мы можем увидеть на примере прошлого года. За первое полугодие рост небольшой - 11%, а второе полугодие – мы имели проблемы с "Укрзализныцей" - рост 6%, потеряли 5%- это "минус" 1,5% в росте промпроизводства", - констатировал Александр Каленков.
По его словам, сейчас обрываются логистические цепочки. В таком случае можно переключаться на другую логистику, других поставщиков, но это приведет к удорожанию сырья до 1,5 раза. Часто это сделать невозможно, а получающаяся высокая себестоимость не позволяет производить конкурентную продукцию.
"Недавно обсуждали проблему поднятия ж/д тарифов. Поднятие на 25%, к примеру, для ММК им. Ильича делает 10% заказов нерентабельными. Вы можете представить, если в 1,5 раза повысится стоимость завозимого сырья. То есть, у предприятий нет выхода кроме сокращения производства, а для некоторых предприятий - закрытие производства", - отметил руководитель "Укрметаллургпрома".
Глава объединения выделил три блока вопросов в создавшейся проблемной ситуации. Первый - предприятия, расположенные на временно неконтролируемой территории - такие как Енакиевский метзавод (ЕМЗ), Алчевский МК-"Алчевсккокс", "Донецксталь", Енакиевский КХЗ. На ЕМЗ работает 6,7 тыс. человек, 372 млн грн поступлений в бюджет Украины, 700 млн долл. валютных поступлений на счета украинских банков. Алчевский МК - 11,5 тыс. человек и тд.
"Уже сейчас предприятия закрываются, консервируются. Снижение валютной выручки на 1,5 млрд долл. - это только на неконтролируемой территории. Потери - до 45 тыс. рабочих мест, а люди не получают зарплату и не платят, в том числе, в бюджет Украины. Недополучение налогов порядка 1,6-1,7 млрд грн, снижение грузоперевозок и тд", - констатировал эксперт.
Второй блок вопросов - предприятия, расположенные на контролируемой территории Украины, но которые зависимы от поставок с неконтролируемой территории, в том числе коксующегося угля, или находятся на линии размежевания, как Авдеевский КХЗ.
"Это еще потеря валютной выручки до 2 млрд долл., потеря 30 тыс. рабочих мест, недополучение поступлений в бюджет. Суммарные последствия блокады для Украины - снижение валютной выручки - 3,5 млрд долл. по году. Потеря до 75 тыс. рабочих мест. Недополучение поступлений в бюджет порядка 4 млрд грн. Снижение ж/д перевозок и тд", - добавил Александр Каленков.
Третий аспект, который сложно оценить сейчас - это опосредованное влияние, к примеру - энергетика, так как ГМК - крупнейшая энергопотребляющая отрасль. Ферросплавщики, электрометаллурги и тд - в себестоимости выпускаемой ими продукции находится 30-50% электроэнергии.
"Это на них тоже давит и предприятия могут закрываться - то есть на 30-50% можно эти потери увеличить. Таким образом, речь идет о катастрофических последствиях для экономики Украины", - подчеркнул эксперт.
Глава объединения напомнил, что самопровозглашенные власти неконтролируемых территорий заявляют о национализации предприятий.
"Что будет происходить, как они будут перенаправлять эти сырьевые потоки за счет России и так далее – сейчас непонятно. Потом переориентировать это все на Украину будет чрезвычайно сложно", - отметил А.Каленков, предположив, что в городах, где остановлены предприятия, может наступить гуманитарная катастрофа, так как найти работу в них сложно - это моногорода с одним-двумя работающими заводами.
Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов добавил, что АКХЗ 3-й год находится на линии фронта. Однако сейчас сложилось впечатление, что вторая линия фронта - "за нашей спиной" - блокада.
"Та блокада, которая осуществляется, приводит к тому, что 20% угля, которые мы получали с неконтролируемой территории с наших украинских предприятий, мы перестали получать. Соответственно, производство у меня снизилось. Предприятие работает на одном вводе (по электроэнергии), которые периодически перебивали. И январь-февраль отработали с убытком 178 млн грн это до изменения ситуации с поставками. Угли поставлялись краснодонские, американские. В марте убытки будут выше", - полагает гендиректор.
При этом он сообщил, что АКХЗ будет вынуждено вывести четверть работников в простой: "На заводе работает 4 тыс. человек, из них 1 тыс. с 1 марта вывожу в простой, так как ползавода работает, вторая половина нет. И я не понимаю, когда я смогу возобновить полностью производство".
В свою очередь генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили в своем выступлении призвал власти навести порядок.
"Мы должны четко разграничить - где есть закон, а где нет закона. И мы просим, чтобы закон был восстановлен", - резюмировал топ-менеджер.
Источник: МинПром
Как сообщил президент объединения металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" Александр Каленков в ходе совещания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности в Киеве во вторник, масштаб катастрофы, которая может случиться и уже происходит в промышленности Украины, заслуживает большого внимания.
При этом он отметил, что весь ГМК представляет собой неразрывные производственно-логистические цепочки. Так, часть коксующихся углей поступает с временно неконтролируемой территории, на контролируемой территории производится кокс, железорудное сырье (ЖРС), которое из Кривого Рога поступает как на предприятия на контролируемой территории, так и на неконтролируемой.
"Поэтому роль обеспечивающей инфраструктуры в деятельности ГМК чрезвычайно важна. И мы можем увидеть на примере прошлого года. За первое полугодие рост небольшой - 11%, а второе полугодие – мы имели проблемы с "Укрзализныцей" - рост 6%, потеряли 5%- это "минус" 1,5% в росте промпроизводства", - констатировал Александр Каленков.
По его словам, сейчас обрываются логистические цепочки. В таком случае можно переключаться на другую логистику, других поставщиков, но это приведет к удорожанию сырья до 1,5 раза. Часто это сделать невозможно, а получающаяся высокая себестоимость не позволяет производить конкурентную продукцию.
"Недавно обсуждали проблему поднятия ж/д тарифов. Поднятие на 25%, к примеру, для ММК им. Ильича делает 10% заказов нерентабельными. Вы можете представить, если в 1,5 раза повысится стоимость завозимого сырья. То есть, у предприятий нет выхода кроме сокращения производства, а для некоторых предприятий - закрытие производства", - отметил руководитель "Укрметаллургпрома".
Глава объединения выделил три блока вопросов в создавшейся проблемной ситуации. Первый - предприятия, расположенные на временно неконтролируемой территории - такие как Енакиевский метзавод (ЕМЗ), Алчевский МК-"Алчевсккокс", "Донецксталь", Енакиевский КХЗ. На ЕМЗ работает 6,7 тыс. человек, 372 млн грн поступлений в бюджет Украины, 700 млн долл. валютных поступлений на счета украинских банков. Алчевский МК - 11,5 тыс. человек и тд.
"Уже сейчас предприятия закрываются, консервируются. Снижение валютной выручки на 1,5 млрд долл. - это только на неконтролируемой территории. Потери - до 45 тыс. рабочих мест, а люди не получают зарплату и не платят, в том числе, в бюджет Украины. Недополучение налогов порядка 1,6-1,7 млрд грн, снижение грузоперевозок и тд", - констатировал эксперт.
Второй блок вопросов - предприятия, расположенные на контролируемой территории Украины, но которые зависимы от поставок с неконтролируемой территории, в том числе коксующегося угля, или находятся на линии размежевания, как Авдеевский КХЗ.
"Это еще потеря валютной выручки до 2 млрд долл., потеря 30 тыс. рабочих мест, недополучение поступлений в бюджет. Суммарные последствия блокады для Украины - снижение валютной выручки - 3,5 млрд долл. по году. Потеря до 75 тыс. рабочих мест. Недополучение поступлений в бюджет порядка 4 млрд грн. Снижение ж/д перевозок и тд", - добавил Александр Каленков.
Третий аспект, который сложно оценить сейчас - это опосредованное влияние, к примеру - энергетика, так как ГМК - крупнейшая энергопотребляющая отрасль. Ферросплавщики, электрометаллурги и тд - в себестоимости выпускаемой ими продукции находится 30-50% электроэнергии.
"Это на них тоже давит и предприятия могут закрываться - то есть на 30-50% можно эти потери увеличить. Таким образом, речь идет о катастрофических последствиях для экономики Украины", - подчеркнул эксперт.
Глава объединения напомнил, что самопровозглашенные власти неконтролируемых территорий заявляют о национализации предприятий.
"Что будет происходить, как они будут перенаправлять эти сырьевые потоки за счет России и так далее – сейчас непонятно. Потом переориентировать это все на Украину будет чрезвычайно сложно", - отметил А.Каленков, предположив, что в городах, где остановлены предприятия, может наступить гуманитарная катастрофа, так как найти работу в них сложно - это моногорода с одним-двумя работающими заводами.
Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов добавил, что АКХЗ 3-й год находится на линии фронта. Однако сейчас сложилось впечатление, что вторая линия фронта - "за нашей спиной" - блокада.
"Та блокада, которая осуществляется, приводит к тому, что 20% угля, которые мы получали с неконтролируемой территории с наших украинских предприятий, мы перестали получать. Соответственно, производство у меня снизилось. Предприятие работает на одном вводе (по электроэнергии), которые периодически перебивали. И январь-февраль отработали с убытком 178 млн грн это до изменения ситуации с поставками. Угли поставлялись краснодонские, американские. В марте убытки будут выше", - полагает гендиректор.
При этом он сообщил, что АКХЗ будет вынуждено вывести четверть работников в простой: "На заводе работает 4 тыс. человек, из них 1 тыс. с 1 марта вывожу в простой, так как ползавода работает, вторая половина нет. И я не понимаю, когда я смогу возобновить полностью производство".
В свою очередь генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили в своем выступлении призвал власти навести порядок.
"Мы должны четко разграничить - где есть закон, а где нет закона. И мы просим, чтобы закон был восстановлен", - резюмировал топ-менеджер.
Источник: МинПром
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