Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали участников организованной группировки " White Lions " ( " Белые львы " ), которые совершали нападения и ограбления жителей Кропивницкого.Члены группировки, в состав которой входили девушки, в социальных сетях знакомились с потенциальной жертвой. Ей назначали встречу в безлюдных местах, где другие члены группы нападали на жертву, грабили ее, наносили тяжкие повреждения, требуя на видео признание в якобы педофилии. Затем, шантажируя размещением видео в Интернете, вымогали деньги с жертвы.Для организации своих действий участники общались между собой в закрытой группе одной из социальных сетей, организовывали встречи, обсуждали детали совершения разбойных нападений. Зафиксировано почти сорок видеороликов, на которых участники " White Lions " совершают групповые нападения на местных жителей.Сотрудники СБ Украины взяли восьмерых участников группировки во время расправы над очередной жертвой. Организаторами банды оказались два инспектора городского следственного изолятора, одного из которых СБУ задержала, второй находится в розыске.Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба СБ Украины.Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.