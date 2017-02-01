Запасов воды для прокачки в городе осталось на три дня.
Полноценная подача воды в Авдеевку все еще не восстановлена, поскольку ремонтная бригада не может провести ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции из-за мин, установленных на объекте боевиками, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Есть проблема с водой. С 6 до 9 вечера мы подаем воду. Есть проблема с восстановлением Донецкой фильтровальной станции, поскольку перебит хлоропровод. Туда не заходит пока ни ОБСЕ, ни ремонтники, там есть две мины, их поставили террористы. Ремонтники говорят, что для ремонта хлоропровода надо 2-3 дня работы. В старой Авдеевке мы подвозим техническую воду, развозим емкости по магазинам", - заявил чиновник.
Глава Авдеевской ВГА Павел Малыхин, в свою очередь, сообщил, что запасов воды для прокачки в городе осталось на три дня. Вечером 27 февраля ремонтная бригада электромонтажников восстановила два возникших в результате обстрелов порыва линии электропередач в районе Авдеевки, обеспечив возобновление электроснабжения города.
Источник: Zn.ua
Полноценная подача воды в Авдеевку все еще не восстановлена, поскольку ремонтная бригада не может провести ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции из-за мин, установленных на объекте боевиками, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Есть проблема с водой. С 6 до 9 вечера мы подаем воду. Есть проблема с восстановлением Донецкой фильтровальной станции, поскольку перебит хлоропровод. Туда не заходит пока ни ОБСЕ, ни ремонтники, там есть две мины, их поставили террористы. Ремонтники говорят, что для ремонта хлоропровода надо 2-3 дня работы. В старой Авдеевке мы подвозим техническую воду, развозим емкости по магазинам", - заявил чиновник.
Глава Авдеевской ВГА Павел Малыхин, в свою очередь, сообщил, что запасов воды для прокачки в городе осталось на три дня. Вечером 27 февраля ремонтная бригада электромонтажников восстановила два возникших в результате обстрелов порыва линии электропередач в районе Авдеевки, обеспечив возобновление электроснабжения города.
Источник: Zn.ua
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