В течение года в Украине переименовали 11 тысяч улиц.
Таковы результаты исследования "Яндекс. Украина".
УЛИЦЫ. Из переименованных улиц большинство — улицы Ленина и Октябрьские (почти 500 по всей стране). За ними в лидерах — Комсомольские (240 таких улиц исчезли), Щорса (200) и Фрунзе (190). Среди областей больше всего озаботились декоммунизацией улиц Днепропетровская (1400 переулков и проспектов), Харьковская (1300 улиц) и Киевская (1000).
Но в то же время на картах до сих пор можно найти сотни советских названий, до которых у местных властей еще не дошли руки: осталось еще не менее 430 улиц Ленина, 400 — Октябрьских или Октября и не менее 280 — Советских.
"Это можно объяснить ситуацией с Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей, где улицы не переименовывают. А, например, из 26 переименованных в стране улиц Валентины Терешковой (первая в мире женщина-космонавт. — Авт.) 16 находились в Закарпатье", — поясняют в "Яндекс. Украина".
Есть свои тенденции и в новых названиях. Чаще всего новые проспекты или переулки теперь называют Центральными (около 170 таких улиц по всей стране), Казацкими (140), Соборными (120), Вишневыми (100) и Калиновыми (90).
"Очень популярная тема переименования — религия: появилось около 320 улиц Благовещенских, Вознесенских, Святониколаевских и Преображенских. На втором месте — "вкусные" названия: Хлебная, Сахарная, Малиновая, Медовая. На третьем — чувства и эмоции: Счастья, Радости или Веселая улицы", — говорят эксперты.
А самыми необычными названиями стали улица Шанхайская вместо улицы Котовского в Константиновке, Весенних Ландышей вместо Цюрюпинского переулка в Днепре. Нередко подбирались и просто "удобные" названия: ул. Ленина в Закарпатье стала ул. Джона Леннона, 8 Марта на Волыни — улицей Жен Мироносиц, а Розы Люксембург — улицей Роз.
"Новые названия — это исключительно продукт фантазии местной власти. Диктовать им никто не может", — рассказал "Сегодня" эксперт Института нацпамяти Богдан Короленко.
ДУБ И ОСТРОВ. Не ограничиваются чиновники улицами. Так, изменились названия нескольких десятков парков. Например, заповедник "Советские Карпаты" в Закарпатье переименовали в "Смерековые", а парк "50 лет Октября" в Кропивницком (Кировограде) — в Парк славы, дуб Петра Первого назвали "дуб-великан". На очереди, по данным Института нацпамяти, остров и озеро Ленина в Запорожье, Днепродзержинское водохранилище. Участвуют в переименовании и активисты. Они предлагают Минэкологии переименовать на Черниговщине Щорский лес, в Черновицкой области — пещеру "Пионерка" и пещеру "Советская" в Закарпатье.
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Источник: Сегодня
Таковы результаты исследования "Яндекс. Украина".
УЛИЦЫ. Из переименованных улиц большинство — улицы Ленина и Октябрьские (почти 500 по всей стране). За ними в лидерах — Комсомольские (240 таких улиц исчезли), Щорса (200) и Фрунзе (190). Среди областей больше всего озаботились декоммунизацией улиц Днепропетровская (1400 переулков и проспектов), Харьковская (1300 улиц) и Киевская (1000).
Но в то же время на картах до сих пор можно найти сотни советских названий, до которых у местных властей еще не дошли руки: осталось еще не менее 430 улиц Ленина, 400 — Октябрьских или Октября и не менее 280 — Советских.
"Это можно объяснить ситуацией с Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей, где улицы не переименовывают. А, например, из 26 переименованных в стране улиц Валентины Терешковой (первая в мире женщина-космонавт. — Авт.) 16 находились в Закарпатье", — поясняют в "Яндекс. Украина".
Есть свои тенденции и в новых названиях. Чаще всего новые проспекты или переулки теперь называют Центральными (около 170 таких улиц по всей стране), Казацкими (140), Соборными (120), Вишневыми (100) и Калиновыми (90).
"Очень популярная тема переименования — религия: появилось около 320 улиц Благовещенских, Вознесенских, Святониколаевских и Преображенских. На втором месте — "вкусные" названия: Хлебная, Сахарная, Малиновая, Медовая. На третьем — чувства и эмоции: Счастья, Радости или Веселая улицы", — говорят эксперты.
А самыми необычными названиями стали улица Шанхайская вместо улицы Котовского в Константиновке, Весенних Ландышей вместо Цюрюпинского переулка в Днепре. Нередко подбирались и просто "удобные" названия: ул. Ленина в Закарпатье стала ул. Джона Леннона, 8 Марта на Волыни — улицей Жен Мироносиц, а Розы Люксембург — улицей Роз.
"Новые названия — это исключительно продукт фантазии местной власти. Диктовать им никто не может", — рассказал "Сегодня" эксперт Института нацпамяти Богдан Короленко.
ДУБ И ОСТРОВ. Не ограничиваются чиновники улицами. Так, изменились названия нескольких десятков парков. Например, заповедник "Советские Карпаты" в Закарпатье переименовали в "Смерековые", а парк "50 лет Октября" в Кропивницком (Кировограде) — в Парк славы, дуб Петра Первого назвали "дуб-великан". На очереди, по данным Института нацпамяти, остров и озеро Ленина в Запорожье, Днепродзержинское водохранилище. Участвуют в переименовании и активисты. Они предлагают Минэкологии переименовать на Черниговщине Щорский лес, в Черновицкой области — пещеру "Пионерка" и пещеру "Советская" в Закарпатье.
Читайте также: Что происходит в Межигорье без Януковича.
Источник: Сегодня
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