Сегодня в 17.04 в Авдеевке восстановили электроснабжение.
Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов.
Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, четыре дня город был без электроэнергии.
- Четыре дня российская сторона в СЦКК не предоставляла гарантий прекращения огня в районе порыва линии электропередач. Не смотря на это, город не опускал рук и продолжал жить и обороняться, - написал на своей странице в соцсети Павел Жебривский.
Чтобы восстановить подачу электроэнергии, электромонтеры возобновили два порыва линии электропередач возде Авдеевки.
Напомним, сегодня утром, 27 февраля, боевики снова обстреляли окраины Авдеевки. В самом городе спокойно, а в школах возобновили обучение.
Как писала "Индустриалка", запорожсталевцы доставили жителям Авдеевки 150 тонн гуманитарной помощи.
Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов.
Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, четыре дня город был без электроэнергии.
- Четыре дня российская сторона в СЦКК не предоставляла гарантий прекращения огня в районе порыва линии электропередач. Не смотря на это, город не опускал рук и продолжал жить и обороняться, - написал на своей странице в соцсети Павел Жебривский.
Чтобы восстановить подачу электроэнергии, электромонтеры возобновили два порыва линии электропередач возде Авдеевки.
Напомним, сегодня утром, 27 февраля, боевики снова обстреляли окраины Авдеевки. В самом городе спокойно, а в школах возобновили обучение.
Как писала "Индустриалка", запорожсталевцы доставили жителям Авдеевки 150 тонн гуманитарной помощи.
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