Аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX исследовали ситуацию на рынке съемного жилья во всех областных центрах Украины и выяснили, где арендовать квартиру выгоднее.Закономерно на длительный срок чаще всего снимают однокомнатные квартиры (47,04% от общего количества закрытых сделок в 2016 году). Близкий показатель по аренде двухкомнатных квартир — 39,15%. Сделки по трехкомнатным квартирам составили 13,81%.К концу 2016 года самый низкий ценовой порог по аренде однокомнатной квартиры составляла сумма в 1 105 грн. По такой цене предлагали квартиры на востоке страны. Чуть дороже снимать жилье в Сумах и Тернополе — 1 550 грн и 2 015 грн соответственно. Если же говорить о самых дорогих в плане аренды городах, то это Киев (5 985 грн), Одесса (5 257 грн) и Львов (4 048 грн).На Киев приходится большая часть закрытых сделок — 35,85% от общего числа. За столицей следуют Одесса (11,49%), Харьков (9,74%) и Днепр (8,38%). И неудивительно — многие жители страны стремятся найти работу именно в этих городах.В целом, цены на рынке аренды квартир стабильно растут. Если в январе 2016 года однокомнатную квартиру в столице можно было снять в среднем за 5 453 грн, то в декабре стоимость аренды увеличилась на 9% — до 5 985 грн. Примерно так же — на 8% — подорожали " двушки " — с 7 908 до 8 596 грн. И на 5% выросли в цене трехкомнатные квартиры — с 10 931 грн до 11 466 грн.Значительно изменились расценки в Одессе. В начале 2016 года аренда однокомнатной квартиры обошлась бы примерно в 3 922 грн, а под конец года — уже в 5 257 грн (рост цен составил 34%). Примерно так же подорожал съем двухкомнатного (с 5 140 грн до 6 509 грн — на 26%) и трехкомнатного жилья (с 6 631 грн до 7 940 грн — на 19%).Наиболее стабильна ситуация в Харькове. Здесь цены выросли незначительно — в среднем, на 2-3%. За аренду " однушки " в январе просили около 4 310 грн, в декабре — около 4 362 грн (на 1,2% больше). Аренда двухкомнатных квартир подорожала на 3,6% (5 534 грн в декабре против 5 333 в январе), а трехкомнатных — на 3% (7 458 грн и 7 233 грн соответственно).В Днепре в январе прошлого года за однокомнатную квартиру просили в среднем 3 249 грн, в декабре — 3 247 грн; соответственно, стоимость аренды снизилась на 0,06%. Сбавили в цене двухкомнатные квартиры — с 5 141 до 4 195 грн (на 22%). Но больше всего снизилась средняя цена аренды " трешки " — с 8 834 грн до 5 703 грн (на целых 36%).Стоит отметить, что эти цифры — усредненные и отражают общие тенденции, поскольку разброс цен в городе может быть достаточно велик. Интересно, что в Киеве самые популярные среди квартиросъемщиков районы — Дарницкий (18,9% сделок по столице) и Днепровский (12,36%) — отнюдь не самые дешевые. Так, средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в Дарницком районе к концу 2016 года составила 6166 грн, а в Днепровском — 5 716 грн. Самыми дорогими районами оказались Печерский (9 233 грн), Голосеевский (7 670 грн) и Шевченковский (6 935 грн).Подорожание жилья — естественное следствие целого ряда факторов. По данным Госстата, если в январе 2016-го индекс потребительских цен в сравнении с 2015 годом составлял 108,9%, то в декабре он вырос до 121,2%. Это повлияло и на рост средней заработной платы. В целом, по Украине за 2016 год она увеличилась почти в 1,5 раза — с 4 362 до 6 475 грн. Увеличение стоимости базовых товаров приводит к тому, что люди повышают и стоимость услуг (в том числе аренды), чтоб оставаться в плюсе.