18 депутатов Верховной Рады предлагают запретить продажу алкогольных и табачных изделий с 22:00 до 8:00 (кроме ресторанов).
Согласно законопроекту, за продажу пива (в том числе безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенное время предусматривается ввести штраф от 300 от 600 необлагаемых минимумов (5,1−10,2 тыс. грн).
За повторное нарушение в течение года предлагается штрафовать на 600−1000 минимумов (10,2−17 тыс. грн) с конфискацией товара и запретом торговать алкоголем на 1 год.
В сентябре 2016 года Киевский городской совет запретил продажу алкоголя и пива в магазинах с 23:00 до 10:00. В ноябре суд признал запрет незаконным, но он продолжает действовать. В декабре Антимонопольный комитет обязал Киевсовет до 21 января отменить запрет, но такого решения горсовет так и не принял.
Читайте также: В Украине хотят увеличить выплаты при рождении детей.
Источник: Realist
Согласно законопроекту, за продажу пива (в том числе безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенное время предусматривается ввести штраф от 300 от 600 необлагаемых минимумов (5,1−10,2 тыс. грн).
За повторное нарушение в течение года предлагается штрафовать на 600−1000 минимумов (10,2−17 тыс. грн) с конфискацией товара и запретом торговать алкоголем на 1 год.
В сентябре 2016 года Киевский городской совет запретил продажу алкоголя и пива в магазинах с 23:00 до 10:00. В ноябре суд признал запрет незаконным, но он продолжает действовать. В декабре Антимонопольный комитет обязал Киевсовет до 21 января отменить запрет, но такого решения горсовет так и не принял.
Читайте также: В Украине хотят увеличить выплаты при рождении детей.
Источник: Realist
- Просмотров: 1005
Похожие новости