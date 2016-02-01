В Украине коммунальные услуги в этом году оказались рекордно дорогими.
Как отмечают эксперты, долгие годы украинцы не задумывались об энергоэффективности и потребляли много ресурсов по заниженным тарифам. Сейчас же, когда тарифы резко выросли, за коммуналку приходится отдавать львиную часть своих доходов.
В среднем, по словам экспертов, на отопление двухкомнатной квартиры приходится тратить 1,3 Гкал тепла, по тарифам "Киевэнерго" – 1841,9 гривни. В России за такой же объем тепла придется заплатить около 1000 гривен, в Польше – более двух тысяч, а в Минске – всего 245 гривен.
В Польше стоимость отопления в первую очередь зависит от тарифной группы. В среднем 1,3 Гкал может обходиться жителям Варшавы в 2360 гривен. При этом стоит отметить, что энергопотребление в Польше в три раза меньше, чем в Украине. Отопление одного квадратного метра обходится полякам приблизительно в 2,5 злотых (16,8 гривни). В то же время по тарифу "Киевэнерго" отопление одного квадратного метра стоит 32,9 гривни, то есть в два раза дороже.
В столице России 1 Гкал тепла стоит от 1006 до 2101 рубля. Так, на отопление двухкомнатной квартиры в среднем придется потратить от 631 до 1272 гривен. При этом средняя зарплата в Москве – более 25 тысяч гривен (в Киеве – 9 тысяч гривен). Правда, стоит отметить, что для отопления используется российский газ, который для внутреннего потребителя значительно дешевле.
Один кубометр горячей воды в Киеве стоит 83,1 гривни. Если семья использует пять кубов в месяц, только за горячее водоснабжение придется заплатить 415,5 гривни. В то же время холодная вода в столице Украины обходится в 13,77 гривни за кубометр. В России 1 куб. м холодной воды стоит 57,46 рубля (27 гривен), а за кубометр горячей приходится платить 163,24 рубля (76 гривен). Так, семья, которая тратит за месяц пять кубов, заплатит 380 гривен.
В Беларуси кубометр холодной воды обходится в 68 копеек (меньше десяти гривен). А вот что касается горячей воды, то тут белорусы платят отдельно за воду, а отдельно за тепловую энергию, которую используют для подогрева.
В Польше кубометр холодной воды стоит 11 злотых, а кубометр горячей – 30 злотых. Соответственно, пять кубов воды обойдется в тысячу гривен (или 150 польских злотых).
Читайте также: Украинцы научились зарабатывать на платежках за тепло.
Источник: Сегодня
Как отмечают эксперты, долгие годы украинцы не задумывались об энергоэффективности и потребляли много ресурсов по заниженным тарифам. Сейчас же, когда тарифы резко выросли, за коммуналку приходится отдавать львиную часть своих доходов.
В среднем, по словам экспертов, на отопление двухкомнатной квартиры приходится тратить 1,3 Гкал тепла, по тарифам "Киевэнерго" – 1841,9 гривни. В России за такой же объем тепла придется заплатить около 1000 гривен, в Польше – более двух тысяч, а в Минске – всего 245 гривен.
В Польше стоимость отопления в первую очередь зависит от тарифной группы. В среднем 1,3 Гкал может обходиться жителям Варшавы в 2360 гривен. При этом стоит отметить, что энергопотребление в Польше в три раза меньше, чем в Украине. Отопление одного квадратного метра обходится полякам приблизительно в 2,5 злотых (16,8 гривни). В то же время по тарифу "Киевэнерго" отопление одного квадратного метра стоит 32,9 гривни, то есть в два раза дороже.
В столице России 1 Гкал тепла стоит от 1006 до 2101 рубля. Так, на отопление двухкомнатной квартиры в среднем придется потратить от 631 до 1272 гривен. При этом средняя зарплата в Москве – более 25 тысяч гривен (в Киеве – 9 тысяч гривен). Правда, стоит отметить, что для отопления используется российский газ, который для внутреннего потребителя значительно дешевле.
Один кубометр горячей воды в Киеве стоит 83,1 гривни. Если семья использует пять кубов в месяц, только за горячее водоснабжение придется заплатить 415,5 гривни. В то же время холодная вода в столице Украины обходится в 13,77 гривни за кубометр. В России 1 куб. м холодной воды стоит 57,46 рубля (27 гривен), а за кубометр горячей приходится платить 163,24 рубля (76 гривен). Так, семья, которая тратит за месяц пять кубов, заплатит 380 гривен.
В Беларуси кубометр холодной воды обходится в 68 копеек (меньше десяти гривен). А вот что касается горячей воды, то тут белорусы платят отдельно за воду, а отдельно за тепловую энергию, которую используют для подогрева.
В Польше кубометр холодной воды стоит 11 злотых, а кубометр горячей – 30 злотых. Соответственно, пять кубов воды обойдется в тысячу гривен (или 150 польских злотых).
Читайте также: Украинцы научились зарабатывать на платежках за тепло.
Источник: Сегодня
- Просмотров: 139
Похожие новости