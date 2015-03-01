В Тернопольской области преподаватель Шумского профессионально-технического училища избивал своего студента палкой за прогулы занятий. Пользователей интернета шокировало опубликованное в сети видео, на котором видны методы педагогического "воспитания".
Как оказалось, учитель ПТУ Николай Ямпольский не впервые "воспитывает" палкой своих учеников. По словам учащихся, это не самый критичный случай – бывало и грубее. В то же время сами студенты за своего однокурсника не заступились, а лишь смеялись.
Во время беседы с правоохранителями педагог подтвердил, что в воспитании учеников использует такие негуманные методы. Сведения о происшествии были внесены в ЕРДР по ст. 126 УК Украины (побои и истязания). Расследование по данному факту продолжается.
Источник: PRESS-центр
Как оказалось, учитель ПТУ Николай Ямпольский не впервые "воспитывает" палкой своих учеников. По словам учащихся, это не самый критичный случай – бывало и грубее. В то же время сами студенты за своего однокурсника не заступились, а лишь смеялись.
Во время беседы с правоохранителями педагог подтвердил, что в воспитании учеников использует такие негуманные методы. Сведения о происшествии были внесены в ЕРДР по ст. 126 УК Украины (побои и истязания). Расследование по данному факту продолжается.
Источник: PRESS-центр
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