За три последних года население Украины сократилось на 318 тысяч человек, а государство ставит европейские антирекорды в демографии.
Только за прошлый год маленьких украинцев появилось на 50 тысяч меньше, чем в 2015 году, а население сократилось в целом на 176 тысяч человек.
"Для того, чтобы население у нас восстанавливалось, нужно, чтобы у нас рождалось 22 ребенка на 10 женщин", - объясняет заведующий отделом Института демографии и социальных исследований Ирина Курило.
Сейчас же эта цифра – 15, и это на 2 ребенка меньше общеевропейского уровня. Виной тому и война, и нестабильность в стране, и финансовые проблемы в обществе.
"В частности, это помощь на рождение ребенка, которая на сегодня составляет 41280 гривен", - пояснил директор департамента государственной социальной помощи министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.
В Верховной Раде уверены, что только пересмотра размера начислений мало, поэтому хотят вернуть старую систему выплат, в которой сумма увеличивалась при рождении каждого нового ребенка в семье – второго, третьего и тому подобное. Законопроект уже зарегистрирован. Так, за первого ребенка предлагают выплачивать 60 тыс. грн., за второго - 80 тыс. грн., за третьего и последующих - до 130 тыс. грн.
В комитете ВР по вопросам семьи молодежи и спорта говорят, что тоже выступают за повышение соцстандартов для молодых семей. Правда, имеют свое видение сумм выплат, которые предлагают сделать несколько меньшими. Зато хотят обеспечить другие социальные гарантии, такие как доступные кредиты для молодых семей. В Минсоцполитики также против резкого пересмотра выплат, потому что денег на них нет. Максимум, говорят чиновники, речь может идти о росте на 10-15%.
Читайте также: Только каждый пятый украинец уверен в завтрашнем дне.
Источник: ТСН
Только за прошлый год маленьких украинцев появилось на 50 тысяч меньше, чем в 2015 году, а население сократилось в целом на 176 тысяч человек.
"Для того, чтобы население у нас восстанавливалось, нужно, чтобы у нас рождалось 22 ребенка на 10 женщин", - объясняет заведующий отделом Института демографии и социальных исследований Ирина Курило.
Сейчас же эта цифра – 15, и это на 2 ребенка меньше общеевропейского уровня. Виной тому и война, и нестабильность в стране, и финансовые проблемы в обществе.
"В частности, это помощь на рождение ребенка, которая на сегодня составляет 41280 гривен", - пояснил директор департамента государственной социальной помощи министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.
В Верховной Раде уверены, что только пересмотра размера начислений мало, поэтому хотят вернуть старую систему выплат, в которой сумма увеличивалась при рождении каждого нового ребенка в семье – второго, третьего и тому подобное. Законопроект уже зарегистрирован. Так, за первого ребенка предлагают выплачивать 60 тыс. грн., за второго - 80 тыс. грн., за третьего и последующих - до 130 тыс. грн.
В комитете ВР по вопросам семьи молодежи и спорта говорят, что тоже выступают за повышение соцстандартов для молодых семей. Правда, имеют свое видение сумм выплат, которые предлагают сделать несколько меньшими. Зато хотят обеспечить другие социальные гарантии, такие как доступные кредиты для молодых семей. В Минсоцполитики также против резкого пересмотра выплат, потому что денег на них нет. Максимум, говорят чиновники, речь может идти о росте на 10-15%.
Читайте также: Только каждый пятый украинец уверен в завтрашнем дне.
Источник: ТСН
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