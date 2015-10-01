"В связи с заявлением отдельных депутатов, намеренных перекрыть трассу Донецк-Мариуполь, и распространяющих лживую информацию о грузе в колоннах Гуманитарного штаба, заявляем:Гуманитарная помощь Штаба Рината Ахметова доставляется два с половиной года самым незащищенным категориям мирного населения Донбасса: старикам, детям, инвалидам и многодетным семьям, – по обе стороны линии соприкосновения.В машинах с гуманитарной помощью находятся только продукты питания: макароны, сахар, мука, подсолнечное масло, паштет, горох, пшено, овсяные хлопья. Продукты, из которых формируются наборы, никогда не продавались и не продаются. Каждая позиция в наборе маркируется стикером: " Гуманитарная помощь. Не для продажи " .Помощь доставляется исключительно в соответствии с действующим законодательством, на каждую партию получаются разрешения в Министерстве социальной политики, официально оформляются договора с перевозчиками, которые доставляют гуманитарные грузы. Автоколонны с помощью открыты для проверки на любом этапе их формирования и доставки. Гуманитарный штаб приглашает представителей СМИ, МВД, СБУ, Фискальных служб и депутатов принять участие в проверке груза.Все документы в отношении каждой колонны есть на сайте Гуманитарного штаба.Прозрачность работы Штаба соответствует всем международным стандартам оказания гуманитарной помощи. Принципы работы Штаба, такие как эффективность, прозрачность, нейтральность и баланс, лежат в основе всех решений и действий его менеджмента, сотрудников и волонтеров.Помощь Штаба Рината Ахметова помогла выжить более миллиону мирных жителей Донбасса".