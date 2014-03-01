В Украине сегодня отмечают День сопротивления Крыма российской оккупации. Три года назад в этот день у здания Верховной Рады АР Крым сотни митингующих выступили в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда им противостояли пророссийские активисты, среди которых представители партии "Русское единство".
Сегодня на столичном Майдане Независимости собралось полтысячи человек, чтобы поддержать крымских татар. В руках у них – флаги крымскотатарского народа, а также фотографии погибших во время оккупации, политзаключенных и пропавших без вести крымских татар.
Участники Марша солидарности, среди которых – председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и другие представители Меджелиса, направились к улице Институтской и Аллее Небесной сотни. Далее митингующие вернулись на Майдан.
"Сегодня третья годовщина того, как 15 тысяч человек собрались на площади в Крыму и пытались не допустить решения оккупировать полуостров. Эти люди тогда показали, что Путин использует план открытого вторжения. Мы тогда не проиграли, мы не смогли закрепить победу", – сказал Рефат Чубаров.
Напомним, 20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Соответствующий закон президент Украины Петр Порошенко подписал 7 октября 2015 года.
Международные организации признали оккупацию и аннексию АР Крым незаконной и осудили действия России. В связи с этим страны Евросоюза и США ввели ряд экономических санкций.
Источник: Громадське.ua
Сегодня на столичном Майдане Независимости собралось полтысячи человек, чтобы поддержать крымских татар. В руках у них – флаги крымскотатарского народа, а также фотографии погибших во время оккупации, политзаключенных и пропавших без вести крымских татар.
Участники Марша солидарности, среди которых – председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и другие представители Меджелиса, направились к улице Институтской и Аллее Небесной сотни. Далее митингующие вернулись на Майдан.
"Сегодня третья годовщина того, как 15 тысяч человек собрались на площади в Крыму и пытались не допустить решения оккупировать полуостров. Эти люди тогда показали, что Путин использует план открытого вторжения. Мы тогда не проиграли, мы не смогли закрепить победу", – сказал Рефат Чубаров.
Напомним, 20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Соответствующий закон президент Украины Петр Порошенко подписал 7 октября 2015 года.
Международные организации признали оккупацию и аннексию АР Крым незаконной и осудили действия России. В связи с этим страны Евросоюза и США ввели ряд экономических санкций.
Источник: Громадське.ua
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