Служба безопасности Украины разоблачила канал финансирования боевиков "ЛНР" правительством России. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным силовиков, только в первом квартале в бюджет террористической организации "ЛНР" ожидается поступление более 11 миллиардов рублей. Сами боевики могут собрать лишь 2 млрд рублей, остальную сумму даст правительство РФ. Сам же проект бюджета согласовывают профильные министерства России.
Одним из источников финансирования боевиков является "Фонд поддержки международных гуманитарных проектов", через который и "вливает" Россия деньги. По данным СБУ, из этих поступлений боевики "ЛНР" покрывают отрицательное сальдо бюджета. За счет этих средств финансирование получили "народная милиция ЛНР" (более 820 млн рублей) и "МГБ ЛНР" (почти 100 млн рублей). Почти 30 млн рублей главари террористов направляют на пропаганду среди населения для дискредитации Украины.
По данным силовиков, только в первом квартале в бюджет террористической организации "ЛНР" ожидается поступление более 11 миллиардов рублей. Сами боевики могут собрать лишь 2 млрд рублей, остальную сумму даст правительство РФ. Сам же проект бюджета согласовывают профильные министерства России.
Одним из источников финансирования боевиков является "Фонд поддержки международных гуманитарных проектов", через который и "вливает" Россия деньги. По данным СБУ, из этих поступлений боевики "ЛНР" покрывают отрицательное сальдо бюджета. За счет этих средств финансирование получили "народная милиция ЛНР" (более 820 млн рублей) и "МГБ ЛНР" (почти 100 млн рублей). Почти 30 млн рублей главари террористов направляют на пропаганду среди населения для дискредитации Украины.
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