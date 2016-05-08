По данным силовиков, только в первом квартале в бюджет террористической организации " ЛНР " ожидается поступление более 11 миллиардов рублей. Сами боевики могут собрать лишь 2 млрд рублей, остальную сумму даст правительство РФ. Сам же проект бюджета согласовывают профильные министерства России.Одним из источников финансирования боевиков является " Фонд поддержки международных гуманитарных проектов " , через который и " вливает " Россия деньги. По данным СБУ, из этих поступлений боевики " ЛНР " покрывают отрицательное сальдо бюджета. За счет этих средств финансирование получили " народная милиция ЛНР " (более 820 млн рублей) и " МГБ ЛНР " (почти 100 млн рублей). Почти 30 млн рублей главари террористов направляют на пропаганду среди населения для дискредитации Украины.