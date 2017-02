Справка " Индустриалки "

В финал отбора вышли шесть конкурсантов: группа " Сальто Назад " с песней " О, мамо " , Melovin с песней " Wonder " , группа O.Torvald с песней " Time " , Illaria с песней " Thank you for my way " , Tayanna с песней " I Love you " и Rozhden с песней " Saturn " . После выступления зрители смогли отдать свои голоса за лучшего, по их мнению, конкурсанта. После этого свои баллы раздали члены жюри – победительница прошлогоднего " Евровидения " Джамала, продюсер и композитор Константин Меладзе и шоумэн Андрей Данилко.По итогам голосования жюри и телезрителей в тройку лидеров вышли группа O.Torvald, Tayanna и Melovin. К слову, O.Torvald и Tayanna (Татьяна Решетняк) получили одинаковое количество баллов - по 10. Однако, согласно правилам конкурсного отбора, побеждает тот, кого больше поддержали телезрители. Таким образом, в финале отбора победила группа O .Torvald, которой зрители дали 5 баллов (Tayanna получила 4).Уже весной этого года в Киеве на " Евровидении-2017 " Украину представит группа O.Torvald с песней " Time " . Согласно правил конкурса, участник от Украины, которая стала победительницей " Евровидения " , пропускает полуфинал и сразу выступит в финале конкурса 13 мая.Рок-группа O.Torvald ( " Оторвальд " ) была образована в 2005 году в Полтаве, уже через год музыканты переехали в Киев. За 11 лет ребята выпустили несколько альбомов: дебютный альбом " O.Torvald " (2008 год), " В Тобі " (2011 год), " Акустичний " (2012 год), " Примат " (2012 год), " Ти є " (2014 год), " #нашілюдивсюди " (2016 год).Поддерживали " оторванных " и были причастны к их музыке все эти годы известные украинские музыканты: Александр Пипа (экс-гитарист группы " ВВ " ), Андрей Хлывнюк (фронтмен группы " Бумбокс " ), Андрей Кузьменко (Кузьма " Скрябин " ). Позже в ряде СМИ даже появилась информация о том, что фронтмэн O.Torvald Евгений Галич может стать новым вокалистом " Скрябина " , однако это оказалось лишь слухами.В 2016 году группа записала песню " Твой дух - твое оружие " , которая стала саундтреком к фильму " Правила боя " . В этом же фильме дебютировал фронтмэн O.Torvald Евгений Галич, который сыграл одну из главных ролей вместе с всемирно известным боксером Александром Усиком и украинским актером Алексеем Горбуновым. Премьера фильма состоится 26 января 2017 года.Как писала "Индустриалка", на " Евровидение-2017 " продали уже почти 15 тысяч билетов