В Украине завершился национальный отборочный тур среди претендентов на представление нашей страны в песенном конкурсе "Евровидение-2017".
В финал отбора вышли шесть конкурсантов: группа "Сальто Назад" с песней "О, мамо", Melovin с песней "Wonder", группа O.Torvald с песней "Time", Illaria с песней "Thank you for my way", Tayanna с песней "I Love you" и Rozhden с песней "Saturn". После выступления зрители смогли отдать свои голоса за лучшего, по их мнению, конкурсанта. После этого свои баллы раздали члены жюри – победительница прошлогоднего "Евровидения" Джамала, продюсер и композитор Константин Меладзе и шоумэн Андрей Данилко.
По итогам голосования жюри и телезрителей в тройку лидеров вышли группа O.Torvald, Tayanna и Melovin. К слову, O.Torvald и Tayanna (Татьяна Решетняк) получили одинаковое количество баллов - по 10. Однако, согласно правилам конкурсного отбора, побеждает тот, кого больше поддержали телезрители. Таким образом, в финале отбора победила группа O .Torvald, которой зрители дали 5 баллов (Tayanna получила 4).
Уже весной этого года в Киеве на "Евровидении-2017" Украину представит группа O.Torvald с песней "Time". Согласно правил конкурса, участник от Украины, которая стала победительницей "Евровидения", пропускает полуфинал и сразу выступит в финале конкурса 13 мая.
Рок-группа O.Torvald ("Оторвальд") была образована в 2005 году в Полтаве, уже через год музыканты переехали в Киев. За 11 лет ребята выпустили несколько альбомов: дебютный альбом "O.Torvald" (2008 год), "В Тобі" (2011 год), "Акустичний" (2012 год), "Примат" (2012 год), "Ти є" (2014 год), "#нашілюдивсюди" (2016 год).
Поддерживали "оторванных" и были причастны к их музыке все эти годы известные украинские музыканты: Александр Пипа (экс-гитарист группы "ВВ"), Андрей Хлывнюк (фронтмен группы "Бумбокс"), Андрей Кузьменко (Кузьма "Скрябин"). Позже в ряде СМИ даже появилась информация о том, что фронтмэн O.Torvald Евгений Галич может стать новым вокалистом "Скрябина", однако это оказалось лишь слухами.
В 2016 году группа записала песню "Твой дух - твое оружие", которая стала саундтреком к фильму "Правила боя". В этом же фильме дебютировал фронтмэн O.Torvald Евгений Галич, который сыграл одну из главных ролей вместе с всемирно известным боксером Александром Усиком и украинским актером Алексеем Горбуновым. Премьера фильма состоится 26 января 2017 года.
Как писала "Индустриалка", на "Евровидение-2017" продали уже почти 15 тысяч билетов.
В финал отбора вышли шесть конкурсантов: группа "Сальто Назад" с песней "О, мамо", Melovin с песней "Wonder", группа O.Torvald с песней "Time", Illaria с песней "Thank you for my way", Tayanna с песней "I Love you" и Rozhden с песней "Saturn". После выступления зрители смогли отдать свои голоса за лучшего, по их мнению, конкурсанта. После этого свои баллы раздали члены жюри – победительница прошлогоднего "Евровидения" Джамала, продюсер и композитор Константин Меладзе и шоумэн Андрей Данилко.
По итогам голосования жюри и телезрителей в тройку лидеров вышли группа O.Torvald, Tayanna и Melovin. К слову, O.Torvald и Tayanna (Татьяна Решетняк) получили одинаковое количество баллов - по 10. Однако, согласно правилам конкурсного отбора, побеждает тот, кого больше поддержали телезрители. Таким образом, в финале отбора победила группа O .Torvald, которой зрители дали 5 баллов (Tayanna получила 4).
Уже весной этого года в Киеве на "Евровидении-2017" Украину представит группа O.Torvald с песней "Time". Согласно правил конкурса, участник от Украины, которая стала победительницей "Евровидения", пропускает полуфинал и сразу выступит в финале конкурса 13 мая.
Справка "Индустриалки"
Рок-группа O.Torvald ("Оторвальд") была образована в 2005 году в Полтаве, уже через год музыканты переехали в Киев. За 11 лет ребята выпустили несколько альбомов: дебютный альбом "O.Torvald" (2008 год), "В Тобі" (2011 год), "Акустичний" (2012 год), "Примат" (2012 год), "Ти є" (2014 год), "#нашілюдивсюди" (2016 год).
Поддерживали "оторванных" и были причастны к их музыке все эти годы известные украинские музыканты: Александр Пипа (экс-гитарист группы "ВВ"), Андрей Хлывнюк (фронтмен группы "Бумбокс"), Андрей Кузьменко (Кузьма "Скрябин"). Позже в ряде СМИ даже появилась информация о том, что фронтмэн O.Torvald Евгений Галич может стать новым вокалистом "Скрябина", однако это оказалось лишь слухами.
В 2016 году группа записала песню "Твой дух - твое оружие", которая стала саундтреком к фильму "Правила боя". В этом же фильме дебютировал фронтмэн O.Torvald Евгений Галич, который сыграл одну из главных ролей вместе с всемирно известным боксером Александром Усиком и украинским актером Алексеем Горбуновым. Премьера фильма состоится 26 января 2017 года.
Как писала "Индустриалка", на "Евровидение-2017" продали уже почти 15 тысяч билетов.
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