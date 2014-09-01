Это уже не первый случай за почти три года проведения АТО на востоке Украины. Ранее волонтеры подымали тему условий на полигоне в Широком Лану Николаевской области, на Яворовском полигоне. Только после широкого резонанса в обществе, поднятой в СМИ информволне ситуация хоть как-то менялась.Увы, после трех лет необъявленной войны в стране мало что изменилось, во всяком случае в отношении к военным: тыл не понимает передовиков. Волонтеры бьют тревогу - полигоны живут в каменном веке и не могут решить элементарные бытовые проблемы.На полигоне в Черкасском, который находится в глубоком тылу, не созданы нормальные условия для военнослужащих, которые после учений/слаживания должны отправиться в горячие точки зону АТО. Вместо сосредоточивания на занятиях, бойцы вынуждены буквально черпать воду и палаток и заниматься налаживанием быта." Мне кажется, что не надо иметь специального инженерного образования для того, чтобы понять, когда брезентовая палатка стоит тупо на земле, то в ней будет на полу вода, когда начн е тся сильное таяния снега. По середине палатки проложена деревянная "тропа" по которой ходят военные и кровати стоят тупо на голой земле в воде. Ну как так можно?? - недоумевает волонтер Юрий Мысягин. - Я бы слово не сказал, если бы шел разговор о зоне АТО... Но Черкасское это 200 км от места боев и наш тыл " .Главная цель пребывания на учебном полигоне - финишная подготовка перед отправкой в зону АТО. То есть военнослужащие должны максимально интенсивно проходить занятия, стрельбы, чтобы боевое слаживание подразделений прошло как можно эффективнее, и во время реальных боевых действий было как можно меньше потерь.Красноречивее всего о ситуации на полигоне в Черкасском говорят фотографии волонтеров и бойцов, которым лично приходится жить в затопленных палатках и в тылу вкушать все прелести армейского безразличия.По словам волонтера Татьяны Губы, которая занимается помощью раненым бойцам, в таких условиях - не проживание, а издевательство над воинами. В связи с этим не только снижается уровень подготовки бойцов, но и растет элементарная статистика по заболеваниям среди военнослужащих.Такие условия (вода в палатках, высокая влажность, низкая температура и т.д.) грозят не только ростом заболеваний по ОРВИ, ОРЗ, синуситами, воспалением легких, гайморитами, туберкулезами, но и острыми кишечными инфекциями (в таких условиях нормальную еду сложно приготовить). Немаловажны и другие условия: прием бани, стирка вещей личного состава, наличие туалетов (согласно требований СЭС), рукомойников." Розкажіть, чи є правила дезинфекції палаток і як вони виконуються. Чи є правила прожарки матраців і як вони виконуються. А чи була в цьому палаточному маєтку військова СЕС і які висновки перевірки? З якими пропозиціями і куди саме ви зверталися після минулої зими щоб створити нормальні умови облаштування на цій территорії? " - отметила на своей странице в соцсети Татьяна Губа.В Оперативном командовании "Схід" ВСУ отчитались об отселении 290 военнослужащих 53 омбр с палаток в казарменные помещения из-за подтопления полевого лагеря. К сожалению, без активного участия волонтеров "глаза" у военных командиров остаются закрытыми на многие проблемы личного состава."Підтоплення не завадить проведенню практичного етапу бойового залагодження, запланованого на найближчі дні. Для ліквідації підтоплення залучена спецтехніка, протягом трьох діб з території наметового містечка відкачується по 160 кубічних метрів води щодобово, тривають інженерні роботи", - отметили в ОК "Схід".А военная прокуратура Южного региона Украины сообщила о проведенной проверке бытовых условиях на военном полигоне в Черкасском. По данным пресс-службы ведомства, изображенные на фотографиях палатки в настоящее время не используются для проживания военнослужащих." Особовий склад розміщено в стаціонарних казармах. Взагалі було б дивно в полі, наприкінці зими, під час таяння снігу очікувати іншого " пейзажу " , - отметили в прокуратуре.Впрочем, фотографии самих военнослужащих, к сожалению, говорят об обратном. Волонтеры подтверждают их слова." Сегодня были проверяющие, дальше первой линии не пошли. И даже не пытались " , - написала о так называемой проверке волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.Фото волонтеров, бойцов, ОК "Схід" из соцсети