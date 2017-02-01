Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины, в городе до сих пор отсутствует централизованное электроснабжение. Теплоснабжение продолжает обеспечивать Авдеевский коксохимический завод, вода поступает из городского резервуара – по графику. Объекты социально-бытовой сферы, которые не имеют собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 10 генераторов.В городе ждут разрешения на начало аварийно-восстановительных работ." Так выглядит режим ожидания разрешения на начало работ. Тихо. А работать нельзя. Сколько ещ е ждать – неясно " , - написал на своей странице в соцсети генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов.Напомним, как писала " Индустриалка " , 24 января в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ около Авдеевки. В результате этого было прекращено электроснабжение как самого города, так и Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые обеспечивают теплом и водой Авдеевку.