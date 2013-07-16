В Самборском районе около с. Ольшанка компания подростков попала в аварию. Два автомобиля – "Вольво" и "Мерседес" не разминулись.
В результате ДТП пострадали четверо пассажиров "Вольво". По данным департамента по вопросам гражданской защиты населения во Львовской области, в травматологическое отделение Самборской центральной районной больницы были доставлены:
- 16-летний житель с. Ольшаник Самборского района;
- 20-летняя жительница с. Ольшаник Самборского района;
- 17-летняя жительница с. Ольшаник Самборского района;
- 17-летний житель с. Ольшаник Самборского района.
Источник: Дивись.info
В результате ДТП пострадали четверо пассажиров "Вольво". По данным департамента по вопросам гражданской защиты населения во Львовской области, в травматологическое отделение Самборской центральной районной больницы были доставлены:
- 16-летний житель с. Ольшаник Самборского района;
- 20-летняя жительница с. Ольшаник Самборского района;
- 17-летняя жительница с. Ольшаник Самборского района;
- 17-летний житель с. Ольшаник Самборского района.
Источник: Дивись.info
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