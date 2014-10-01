Украина и Турция заключат соглашение по упрощению визового режима между двумя странами.
Подписание документа состоится в ходе ближайшего визита премьер-министра Украины в Анкару, сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу на встрече с мэром города Анталья Мендерсом Тюрелом.
Чавошоглу отметил, что украинцы смогут ездить в Турцию на основе общегражданских паспортов.
"Это очень важный документ, учитывая тот факт, что загранпаспорта есть на руках лишь 30 процентов жителей Украины. Новое соглашение позволит привлечь на курорты Турции большее число туристов из самых различных регионов Украины", - отметил министр.
О соответствующей договоренности с Турцией в начале февраля также сообщал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Источник: ZN,ua
Подписание документа состоится в ходе ближайшего визита премьер-министра Украины в Анкару, сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу на встрече с мэром города Анталья Мендерсом Тюрелом.
Чавошоглу отметил, что украинцы смогут ездить в Турцию на основе общегражданских паспортов.
"Это очень важный документ, учитывая тот факт, что загранпаспорта есть на руках лишь 30 процентов жителей Украины. Новое соглашение позволит привлечь на курорты Турции большее число туристов из самых различных регионов Украины", - отметил министр.
О соответствующей договоренности с Турцией в начале февраля также сообщал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Читайте также: Читайте также: Что делать, если закончился срок действия загранпаспорта.
Источник: ZN,ua
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