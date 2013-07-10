Спрос на украинских трудовых мигрантов в Европе растет. Но работать приходится сверхурочно, а жить в вагончиках по четыре человека.
Заробитчане получают за границей больше 6% ВВП Украины и уже давно влияют на курс гривни. С каждым годом количество трудовых мигрантов растет, а в Польше и Чехии для украинцев открывают все больше вакансий.
Заробитчане перечисляют в Украину больше валюты, чем инвесторы
Официальных данных, где и сколько украинцев работают за границей, нет, поскольку пограничники фиксируют только факт пересечения границы. По оценкам Госслужбы занятости, за границей работают примерно 5 млн украинцев – это больше, чем население Ирландии. 43% заробитчан едут на стройки и ремонтные работы, 23% – на работу в сельском хозяйстве, 10% – работают по дому, 8% присматривают за пожилыми, инвалидами или детьми, говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг".
По данным Нацбанка Украины, в 1996 году вклад гастарбайтеров в экономику страны составил 350 млн долл., 2004-м – 400 млн долл., в 2010-м — 3,1 млрд долл., в 2015-м — 5,84 млрд долларов. За 11 месяцев 2016 года заробитчане перечислили в Украину 7 млрд долларов, тогда как иностранные инвесторы вложили в экономику страны всего 3,76 млрд долларов. Курс доллара давно зависит от перечислений гастарбайтеров, отмечают эксперты.
"Все годы независимости заробитчане, которых из года в год больше, формировали достаточно большой источник валютных потоков в Украину. Благодаря этому поддерживается курс гривни. Плюс некоторые заробитчане открывают малый и средний бизнес в Украине – это создание рабочих мест и новые плательщики налогов. Но из-за массового выезда работоспособных украинцев мы теряем человеческий капитал, интеллектуальные ресурсы. Отток людей будет до того времени, пока в соседних странах зарплаты будут выше. Как только уровень доходов выровняется, поток трудовых мигрантов значительно уменьшится", – поясняет глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Где работают гастарбайтеры и сколько зарабатывают
Самое большое количество вакансий для украинцев предлагает Польша, отмечает контент-эксперт сайта по поиску работы Татьяна Пашкина. Из-за нехватки рабочих в стране делают ставку на украинских гастарбайтеров. Польское правительство собирается привлечь на работу 1 млн заробитчан. При этом, по официальным данным, в Польше уже работают около миллиона украинцев. Трудовым мигрантам обещают улучшить условия труда и выдавать визы на более длительные сроки.
"В Польше украинцы зарабатывают в среднем 15-20 тысяч гривен. Сиделки зарабатывают минимальную зарплату 12 тыс. гривен. Больше платят дальнобойщикам – 30-40 тыс. грн. Предлагают вакансии по ручной росписи фарфора и упаковщиков, дальнобойщиков, лесничих, куроловов и других разнорабочих. Много работы на конвейерах и для швей", – рассказывает Татьяна Пашкина.
В Германию в основном едут строители, водители, медики и подсобные рабочие. При этом зарплата стартует от 30 тыс. гривен. "Наши заробитчане начинают с Польши, но после того как немного обживутся – стараются уехать в Германию, куда ездят польские гастарбайтеры", – отмечает Пашкина.
Ждут украинских гастарбайтеров и в Чехии. Страна принимает специалистов средней и нижней квалификации. Правительство Чехии 8 февраля 2017-го приняло решение увеличить квоту для украинских гастарбайтеров в два раза. В Чехии такие же предложения работы, как и в Польше, но средняя зарплата там выше польской и составляет 27 тыс. грн.
В Израиль едут строители, горничные и домработницы на зарплату 20-40 тыс. гривен. В США и Канаде зарплата в два раза выше, чем в Европе. В Штатах востребованы строители, водители и персонал в отели. На заводах платят от 80 тыс. гривен, строителям – 90 тысяч, а водителям – 124 тысячи грн. В Канаде платят на стройках 80 тыс. грн, а дальнобойщикам 130 тыс. грн, работники на фермах зарабатывают 75 тыс. гривен.
Заробитчане уже давно не обращают внимания на Россию, отмечает Пашкина, из-за ухудшения экономики и обвала рубля. "Россия для заробитчан неинтересна, есть вакансии разнорабочих, но на зарплату 7-12 тысяч гривен мало кто соглашается", – говорит она. Если в РФ и попадаются высокооплачиваемые предложения, то это единичные случаи. Например, есть вакансия модельера-конструктора меховых изделий на 70 тыс. грн, а агроному на Чукотке предлагают всего 10 тыс. гривен.
Судя по ответам на социологические вопросы, поток заробитчан в Россию продолжит падать. Так, 23% трудовых мигрантов заявили, что хотят работать в Германии, 22% – в Польше, 10% – в Италии, 9% – в США, и только 6% сказали, что планируют работать в России.
Условия жизни заробитчан: в вагонах без воды и света
Каждый пятый трудовой мигрант в опросе "Рейтинга" отметил ужасные условия проживания. О плохих условиях жизни в Европе заявили 19% опрошенных, в России – 30%. Жилье обычно предоставляет работодатель за небольшую сумму либо бесплатно. Гастарбайтеры живут по два-четыре человека в общежитиях или вагонах. Иногда работникам предлагают одиночные комнаты, но за доплату.
Заробитчанка из Херсона Людмила Коваленко рассказывает: условия работы гастарбайтеров и россиян на одном предприятии существенно отличаются. Украинцам дают только один выходной, а рабочий день на четыре часа больше за ту же зарплату, что и у россиян. Жили в старых вагонах, но зато платили только за коммуналку. По ее словам, за достойные условия труда работодатель предлагал принять гражданство РФ.
"На моей первой работе в Подмосковье меня поселили в кладовке – метр на два. Туда помещалась только кровать. Чтобы на нее лечь, нужно было перелазить через быльце кровати. Дверь на замок не закрывалась. Но мне попались лучшие условия, чем коллегам. Моя кладовка-комната находилась в офисном, напротив были туалет и душ. Остальные жили в вагонах по два-три человека, ни у кого не было воды, у некоторых даже света. Каждый создавал себе уют как мог. Кухня и душ – общие и находились в отдельном вагоне. На стиральную машинку мы скидывались с зарплаты, так как ее вообще не было. Все работали по 12 часов с одним выходным. Чтобы работать по трудовому законодательству – по восемь часов и с двумя выходными, предлагали принять гражданство России, я отказалась", – рассказывает Людмила Коваленко.
Полгода назад Людмила поменяла место работы, с лучшими условиями. "Здесь больше места, у нас есть телевизор, стол, тумбочки и в комнате достаточно уютно и тепло. В принципе, сейчас меня все устраивает", – говорит заробитчанка.
По словам Татьяны Пашкиной, условия проживания зависят от работодателя. Часто официантов или горничных в США и ОАЭ селят в отельные номера, а строителям приходится жить в вагончиках.
"У разных работодателей разные условия проживания и питания. Мы всегда обращаем внимание на то, что предлагает работодатель. Например, в Польше упаковщику предлагают жилье бесплатно, а у работника на другой вакансии из зарплаты вычитают 310 злотых – 2000 грн. На заводах часто предлагают место в комнате общежития на четыре человека", – говорит Татьяна Пашкина.
Больше всего не везет с условиями проживания сезонным работникам на фермах и полях, говорит председатель профсоюза заробитчан в Польше "Трудовая солидарность" Виталий Махинько: "Людей берут на несколько месяцев и обычно без условий проживания. Селят в прямом смысле в сараях. Но есть и положительные примеры, когда селят в общежитие в комнаты по два человека с хорошими условиями".
Заробитчане не защищены от мошенников
Только 35% украинцев за границей работают легально, а каждый пятый сталкивался с мошенничеством в Украине при оформлении официальных документов для трудоустройства. Каждого третьего обманули в условиях работы и проживания. В Международной организации по миграции отмечают: в последнее время участились случаи торговли людьми, а настроения заробитчан пугают.
"21% потенциальных трудовых мигрантов согласились бы нелегально пересечь государственную границу, работать в закрытом помещении или отдать паспорт работодателю – это причины попадания людей в трудовое рабство", – комментирует пресс-секретарь представительства Международной организации по миграции в Украине Варвара Жлуктенко.
По словам Виталия Махинько, самые частые нарушения против заробитчан – неофициальное оформление на работу, даже если работник думает, что трудоустроен по закону, и невыплата зарплаты.
"Посредник обещает официальное оформление и законность. Этим манипулируют и основную часть заробитчан оформляют не по трудовому договору, а по гражданско-правовому соглашению. По договору люди работают законно, но не являются работниками предприятия, а оказывают услуги. Их работа не регламентируется трудовым законодательством. Человек не может себя защитить при нарушении прав", – рассказывает Махинько.
Украинское законодательство не защищает трудовых мигрантов. Более того, украинцам некуда обращаться. Так, в Варшаве заробитчане во время забастовки из-за невыплаты зарплаты 6 февраля обратились в украинское консульство. Но консул потребовала прекратить протест и пригрозила депортацией, заявляют в профсоюзе "Трудовая солидарность".
"95-97% заробитчан в Польше не имеют возможности защищать свои права. Теоретически права есть, но на практике люди лишены этой возможности. Половина работают нелегально. Вторая половина работает по гражданско-правовым договорам. По договору ты не работник предприятия, а временно предоставляешь услуги", – добавляет Махинько.
Государственная служба занятости планирует ввести "карту трудового мигранта", чтобы контролировать количество мигрантов и оказывать им помощь.
"Карточка трудового мигранта поможет человеку уверенно чувствовать себя, находясь на работе за границей. С помощью "карточки" работник будет иметь поддержку украинской власти и чувствовать себя безопаснее", – рассказал заместитель председателя Государственной службы занятости Украины Сергей Кравченко.
Чтобы получить легальную работу, эксперты советуют проверять наличие лицензии у компании-посредника на сайте Министерства социальной политики, а также внимательно читать все условия трудового договора.
Источник: Сегодня
Заробитчане получают за границей больше 6% ВВП Украины и уже давно влияют на курс гривни. С каждым годом количество трудовых мигрантов растет, а в Польше и Чехии для украинцев открывают все больше вакансий.
Заробитчане перечисляют в Украину больше валюты, чем инвесторы
Официальных данных, где и сколько украинцев работают за границей, нет, поскольку пограничники фиксируют только факт пересечения границы. По оценкам Госслужбы занятости, за границей работают примерно 5 млн украинцев – это больше, чем население Ирландии. 43% заробитчан едут на стройки и ремонтные работы, 23% – на работу в сельском хозяйстве, 10% – работают по дому, 8% присматривают за пожилыми, инвалидами или детьми, говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг".
По данным Нацбанка Украины, в 1996 году вклад гастарбайтеров в экономику страны составил 350 млн долл., 2004-м – 400 млн долл., в 2010-м — 3,1 млрд долл., в 2015-м — 5,84 млрд долларов. За 11 месяцев 2016 года заробитчане перечислили в Украину 7 млрд долларов, тогда как иностранные инвесторы вложили в экономику страны всего 3,76 млрд долларов. Курс доллара давно зависит от перечислений гастарбайтеров, отмечают эксперты.
"Все годы независимости заробитчане, которых из года в год больше, формировали достаточно большой источник валютных потоков в Украину. Благодаря этому поддерживается курс гривни. Плюс некоторые заробитчане открывают малый и средний бизнес в Украине – это создание рабочих мест и новые плательщики налогов. Но из-за массового выезда работоспособных украинцев мы теряем человеческий капитал, интеллектуальные ресурсы. Отток людей будет до того времени, пока в соседних странах зарплаты будут выше. Как только уровень доходов выровняется, поток трудовых мигрантов значительно уменьшится", – поясняет глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Где работают гастарбайтеры и сколько зарабатывают
Самое большое количество вакансий для украинцев предлагает Польша, отмечает контент-эксперт сайта по поиску работы Татьяна Пашкина. Из-за нехватки рабочих в стране делают ставку на украинских гастарбайтеров. Польское правительство собирается привлечь на работу 1 млн заробитчан. При этом, по официальным данным, в Польше уже работают около миллиона украинцев. Трудовым мигрантам обещают улучшить условия труда и выдавать визы на более длительные сроки.
"В Польше украинцы зарабатывают в среднем 15-20 тысяч гривен. Сиделки зарабатывают минимальную зарплату 12 тыс. гривен. Больше платят дальнобойщикам – 30-40 тыс. грн. Предлагают вакансии по ручной росписи фарфора и упаковщиков, дальнобойщиков, лесничих, куроловов и других разнорабочих. Много работы на конвейерах и для швей", – рассказывает Татьяна Пашкина.
В Германию в основном едут строители, водители, медики и подсобные рабочие. При этом зарплата стартует от 30 тыс. гривен. "Наши заробитчане начинают с Польши, но после того как немного обживутся – стараются уехать в Германию, куда ездят польские гастарбайтеры", – отмечает Пашкина.
Ждут украинских гастарбайтеров и в Чехии. Страна принимает специалистов средней и нижней квалификации. Правительство Чехии 8 февраля 2017-го приняло решение увеличить квоту для украинских гастарбайтеров в два раза. В Чехии такие же предложения работы, как и в Польше, но средняя зарплата там выше польской и составляет 27 тыс. грн.
В Израиль едут строители, горничные и домработницы на зарплату 20-40 тыс. гривен. В США и Канаде зарплата в два раза выше, чем в Европе. В Штатах востребованы строители, водители и персонал в отели. На заводах платят от 80 тыс. гривен, строителям – 90 тысяч, а водителям – 124 тысячи грн. В Канаде платят на стройках 80 тыс. грн, а дальнобойщикам 130 тыс. грн, работники на фермах зарабатывают 75 тыс. гривен.
Заробитчане уже давно не обращают внимания на Россию, отмечает Пашкина, из-за ухудшения экономики и обвала рубля. "Россия для заробитчан неинтересна, есть вакансии разнорабочих, но на зарплату 7-12 тысяч гривен мало кто соглашается", – говорит она. Если в РФ и попадаются высокооплачиваемые предложения, то это единичные случаи. Например, есть вакансия модельера-конструктора меховых изделий на 70 тыс. грн, а агроному на Чукотке предлагают всего 10 тыс. гривен.
Судя по ответам на социологические вопросы, поток заробитчан в Россию продолжит падать. Так, 23% трудовых мигрантов заявили, что хотят работать в Германии, 22% – в Польше, 10% – в Италии, 9% – в США, и только 6% сказали, что планируют работать в России.
Условия жизни заробитчан: в вагонах без воды и света
Каждый пятый трудовой мигрант в опросе "Рейтинга" отметил ужасные условия проживания. О плохих условиях жизни в Европе заявили 19% опрошенных, в России – 30%. Жилье обычно предоставляет работодатель за небольшую сумму либо бесплатно. Гастарбайтеры живут по два-четыре человека в общежитиях или вагонах. Иногда работникам предлагают одиночные комнаты, но за доплату.
Заробитчанка из Херсона Людмила Коваленко рассказывает: условия работы гастарбайтеров и россиян на одном предприятии существенно отличаются. Украинцам дают только один выходной, а рабочий день на четыре часа больше за ту же зарплату, что и у россиян. Жили в старых вагонах, но зато платили только за коммуналку. По ее словам, за достойные условия труда работодатель предлагал принять гражданство РФ.
"На моей первой работе в Подмосковье меня поселили в кладовке – метр на два. Туда помещалась только кровать. Чтобы на нее лечь, нужно было перелазить через быльце кровати. Дверь на замок не закрывалась. Но мне попались лучшие условия, чем коллегам. Моя кладовка-комната находилась в офисном, напротив были туалет и душ. Остальные жили в вагонах по два-три человека, ни у кого не было воды, у некоторых даже света. Каждый создавал себе уют как мог. Кухня и душ – общие и находились в отдельном вагоне. На стиральную машинку мы скидывались с зарплаты, так как ее вообще не было. Все работали по 12 часов с одним выходным. Чтобы работать по трудовому законодательству – по восемь часов и с двумя выходными, предлагали принять гражданство России, я отказалась", – рассказывает Людмила Коваленко.
Полгода назад Людмила поменяла место работы, с лучшими условиями. "Здесь больше места, у нас есть телевизор, стол, тумбочки и в комнате достаточно уютно и тепло. В принципе, сейчас меня все устраивает", – говорит заробитчанка.
По словам Татьяны Пашкиной, условия проживания зависят от работодателя. Часто официантов или горничных в США и ОАЭ селят в отельные номера, а строителям приходится жить в вагончиках.
"У разных работодателей разные условия проживания и питания. Мы всегда обращаем внимание на то, что предлагает работодатель. Например, в Польше упаковщику предлагают жилье бесплатно, а у работника на другой вакансии из зарплаты вычитают 310 злотых – 2000 грн. На заводах часто предлагают место в комнате общежития на четыре человека", – говорит Татьяна Пашкина.
Больше всего не везет с условиями проживания сезонным работникам на фермах и полях, говорит председатель профсоюза заробитчан в Польше "Трудовая солидарность" Виталий Махинько: "Людей берут на несколько месяцев и обычно без условий проживания. Селят в прямом смысле в сараях. Но есть и положительные примеры, когда селят в общежитие в комнаты по два человека с хорошими условиями".
Заробитчане не защищены от мошенников
Только 35% украинцев за границей работают легально, а каждый пятый сталкивался с мошенничеством в Украине при оформлении официальных документов для трудоустройства. Каждого третьего обманули в условиях работы и проживания. В Международной организации по миграции отмечают: в последнее время участились случаи торговли людьми, а настроения заробитчан пугают.
"21% потенциальных трудовых мигрантов согласились бы нелегально пересечь государственную границу, работать в закрытом помещении или отдать паспорт работодателю – это причины попадания людей в трудовое рабство", – комментирует пресс-секретарь представительства Международной организации по миграции в Украине Варвара Жлуктенко.
По словам Виталия Махинько, самые частые нарушения против заробитчан – неофициальное оформление на работу, даже если работник думает, что трудоустроен по закону, и невыплата зарплаты.
"Посредник обещает официальное оформление и законность. Этим манипулируют и основную часть заробитчан оформляют не по трудовому договору, а по гражданско-правовому соглашению. По договору люди работают законно, но не являются работниками предприятия, а оказывают услуги. Их работа не регламентируется трудовым законодательством. Человек не может себя защитить при нарушении прав", – рассказывает Махинько.
Украинское законодательство не защищает трудовых мигрантов. Более того, украинцам некуда обращаться. Так, в Варшаве заробитчане во время забастовки из-за невыплаты зарплаты 6 февраля обратились в украинское консульство. Но консул потребовала прекратить протест и пригрозила депортацией, заявляют в профсоюзе "Трудовая солидарность".
"95-97% заробитчан в Польше не имеют возможности защищать свои права. Теоретически права есть, но на практике люди лишены этой возможности. Половина работают нелегально. Вторая половина работает по гражданско-правовым договорам. По договору ты не работник предприятия, а временно предоставляешь услуги", – добавляет Махинько.
Государственная служба занятости планирует ввести "карту трудового мигранта", чтобы контролировать количество мигрантов и оказывать им помощь.
"Карточка трудового мигранта поможет человеку уверенно чувствовать себя, находясь на работе за границей. С помощью "карточки" работник будет иметь поддержку украинской власти и чувствовать себя безопаснее", – рассказал заместитель председателя Государственной службы занятости Украины Сергей Кравченко.
Чтобы получить легальную работу, эксперты советуют проверять наличие лицензии у компании-посредника на сайте Министерства социальной политики, а также внимательно читать все условия трудового договора.
Источник: Сегодня
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