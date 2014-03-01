Спустя три года после побега экс-президента Украины Виктора Януковича его резиденция "Межигорье" все еще имеет неопределенный статус.
В нормальном состоянии ее поддерживают волонтеры. Работают здесь около сотни человек. Если бы не они, вероятно, здесь бы все разворовали.
По словам активистов, Межигорье функционирует лишь благодаря туристам и пожертвованиям, государство же не выделило ни копейки на его содержание, обеспечив лишь охраной.
Кстати, известный золотой батон пропал в ночь с 22 на 23 февраля.
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Источник: Крым Реалии
В нормальном состоянии ее поддерживают волонтеры. Работают здесь около сотни человек. Если бы не они, вероятно, здесь бы все разворовали.
По словам активистов, Межигорье функционирует лишь благодаря туристам и пожертвованиям, государство же не выделило ни копейки на его содержание, обеспечив лишь охраной.
Кстати, известный золотой батон пропал в ночь с 22 на 23 февраля.
Читайте также: Найден дом Януковича в Сочи.
Источник: Крым Реалии
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