Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко во время " Часа вопросов к Правительству " в Верховной Раде Украины.По словам вице-премьер-министра, на проведение международного песенного конкурса из государственного бюджета выделено 455 млн грн, еще 200 млн грн предусмотрено киевским бюджетом. Средства в размере 4,5 млн евро на проведение " Евровидения-2017 " выделяет Европейский вещательный союз.Вячеслав Кириленко также сообщил, что принятый Правительством в октябре прошлого года план мероприятий по подготовке и проведению международного песенного конкурса " Евровидение-2017 " выполняется согласно графику.