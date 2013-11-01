По состоянию на сегодняшний день уже продано 14 951 билет на "Евровидение-2017" в 52 странах мира. 52% приобретено в Украине, 48% - за рубежом. Наибольшее количество билетов реализована в Великобритании, Германии, России и других странах.
Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде Украины.
По словам вице-премьер-министра, на проведение международного песенного конкурса из государственного бюджета выделено 455 млн грн, еще 200 млн грн предусмотрено киевским бюджетом. Средства в размере 4,5 млн евро на проведение "Евровидения-2017" выделяет Европейский вещательный союз.
Вячеслав Кириленко также сообщил, что принятый Правительством в октябре прошлого года план мероприятий по подготовке и проведению международного песенного конкурса "Евровидение-2017" выполняется согласно графику.
Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде Украины.
По словам вице-премьер-министра, на проведение международного песенного конкурса из государственного бюджета выделено 455 млн грн, еще 200 млн грн предусмотрено киевским бюджетом. Средства в размере 4,5 млн евро на проведение "Евровидения-2017" выделяет Европейский вещательный союз.
Вячеслав Кириленко также сообщил, что принятый Правительством в октябре прошлого года план мероприятий по подготовке и проведению международного песенного конкурса "Евровидение-2017" выполняется согласно графику.
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