Слушания состоятся в период с 6 по 9 марта в Гааге, сообщает сайт Президента Украины.Возглавила украинскую делегацию заместитель Министра иностранных дел Елена Зеркаль. В состав вошли также директор департамента Европейского Союза МИД Всеволод Ченцов, заместитель генерального прокурора Евгений Енин, руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Игорь Жовква, руководитель Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко и начальник аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук.