Президент Петр Порошенко подписал Указ о создании делегации Украины для участия в слушаниях Международного Суда ООН по поводу нарушения Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Слушания состоятся в период с 6 по 9 марта в Гааге, сообщает сайт Президента Украины.
Возглавила украинскую делегацию заместитель Министра иностранных дел Елена Зеркаль. В состав вошли также директор департамента Европейского Союза МИД Всеволод Ченцов, заместитель генерального прокурора Евгений Енин, руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Игорь Жовква, руководитель Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко и начальник аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук.
Слушания состоятся в период с 6 по 9 марта в Гааге, сообщает сайт Президента Украины.
Возглавила украинскую делегацию заместитель Министра иностранных дел Елена Зеркаль. В состав вошли также директор департамента Европейского Союза МИД Всеволод Ченцов, заместитель генерального прокурора Евгений Енин, руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Игорь Жовква, руководитель Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко и начальник аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук.
- Просмотров: 84
Похожие новости