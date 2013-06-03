Топ-5 парков Украины (по версии экспертов " ИЗ-Панорамы " )



Мариинский парк. Киев - см. фото выше.

Софиевский парк. Умань

Политехнический парк. Киев

Парк " Феофания " . Киев

Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького. Харьков

В Украине есть много парков с прекрасным природным ландшафтом. Например,нравится известный Софиевский парк в Умани, а любимые парки в столице Украины – Мариинский, парк-памятник садово-паркового искусства " Феофания " и парк Киевского политехнического института.Поскольку в последние годы Андрей Ковальчук с коллегами участвовал в работе над инфраструктурой и навигацией Голосеевского парка ВДНХ в Киеве (сегодня она уже реализуется), а также совместно с коллективом сотрудников Киевского зоопарка разрабатывал концепцию реконструкции этого зоопарка (она одобрена Европейской Ассоциацией зоопарков и аквариумов), мы и попросили его ответить на вопрос: " Каким должен быть идеальный городской парк? "Уверены, наши постоянные читатели уже поняли подоплеку вопроса. Ведь 9 февраля " ИЗ-Панорама " писала, что Центральный парк культуры и отдыха " Дубовий гай " ждут грандиозные изменения, после которых в нем должно быть интересно и детям, и взрослым в любое время года.– мы и решили спросить у специалистов из разных городов Украины.- Для меня идеальный парк – это среда, будь она создана природой или искусственно, в которой можно полностью отвлечься от рутинных повседневных задач и максимально погрузиться в особенности природы, – говорит киевлянин Андрей Ковальчук. – Для меня парк ассоциируется с местом, где вдохновляются поэты, художники, музыканты и просто люди-романтики. Где появляется желание что-то сотворить, как умеет творить сама матушка-природа.Парки по своей организации бывают различные по использованию: природные (чаще всего – за городом), искусственные городские парки тихого или активного отдыха и развлечений и так далее.Городской парк должен иметь совершенную инфраструктуру и удобную транспортно-пешеходную доступность для жителей города.Городской парк, думаю, должен справляться с функцией " парка выходного дня " . Чтобы в выходные он мог принять оптимальное количество посетителей, для которых есть возможность провести свой досуг в парке длительное время. Такие парки должны быть многофункциональны и разделены на зоны, например: тихого отдыха, активного (спортивно-игровые площадки), культурно-просветительные зоны (амфитеатры и различные площадки для общественных мероприятий), возможно - научные (для изучения природы), детские игровые и развлекательные зоны.Для посетителей необходимо создавать прогулочный маршрут, связывающий различные тематические зоны парка, при этом по пути долгого маршрута необходимо удобно размещать объекты инфраструктуры как для посетителей, так и для обслуживающего персонала: общественные туалеты, места отдыха – лавочки и газоны, временные или стационарные объекты питания, где можно перекусить или утолить жажду, спрятаться в тени. Идеально, когда в парке присутствуют водоемы, прекрасно подчеркивающие ландшафт.Похожее видение идеального городского парка и у, где в Басовском парке-памятнике парковой архитектуры уже частично проведены работы по его проекту.- Самое идеальное и главное в парке – природа, – считает Эдуард Валерьевич. – Подчеркнуть ее красоту можно с помощью архитектурных средств. Поэтому, считаю, в парке нужно создать элемент красоты, который будет привлекать людей.Мне, например, нравится парк Горького в Харькове. Его территория поделена на тематические зоны. И когда посетитель перемещается по территории парка и останавливается перед какой-либо входной архитектурной группой, то образ подсказывает, куда ты попал – в зону детских развлечений, в экстрим-зону и так далее.А на стыке тематических зон сделаны интересные фонтаны, струи которых то появляются, то исчезают, причем совершенно неожиданно для посетителей.