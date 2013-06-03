Идеальный парк тот, где можно максимально погрузиться в особенности природы.
В Украине есть много парков с прекрасным природным ландшафтом. Например, директору, главному архитектору проектов ООО "МіськЦивільПроект" Андрею Ковальчуку из Киева нравится известный Софиевский парк в Умани, а любимые парки в столице Украины – Мариинский, парк-памятник садово-паркового искусства "Феофания" и парк Киевского политехнического института.
Поскольку в последние годы Андрей Ковальчук с коллегами участвовал в работе над инфраструктурой и навигацией Голосеевского парка ВДНХ в Киеве (сегодня она уже реализуется), а также совместно с коллективом сотрудников Киевского зоопарка разрабатывал концепцию реконструкции этого зоопарка (она одобрена Европейской Ассоциацией зоопарков и аквариумов), мы и попросили его ответить на вопрос: "Каким должен быть идеальный городской парк?"
Уверены, наши постоянные читатели уже поняли подоплеку вопроса. Ведь 9 февраля "ИЗ-Панорама" писала, что Центральный парк культуры и отдыха "Дубовий гай" ждут грандиозные изменения, после которых в нем должно быть интересно и детям, и взрослым в любое время года.
- Что необходимо для этого? – мы и решили спросить у специалистов из разных городов Украины.
- Для меня идеальный парк – это среда, будь она создана природой или искусственно, в которой можно полностью отвлечься от рутинных повседневных задач и максимально погрузиться в особенности природы, – говорит киевлянин Андрей Ковальчук. – Для меня парк ассоциируется с местом, где вдохновляются поэты, художники, музыканты и просто люди-романтики. Где появляется желание что-то сотворить, как умеет творить сама матушка-природа.
Парки по своей организации бывают различные по использованию: природные (чаще всего – за городом), искусственные городские парки тихого или активного отдыха и развлечений и так далее.
Городской парк должен иметь совершенную инфраструктуру и удобную транспортно-пешеходную доступность для жителей города.
Городской парк, думаю, должен справляться с функцией "парка выходного дня". Чтобы в выходные он мог принять оптимальное количество посетителей, для которых есть возможность провести свой досуг в парке длительное время. Такие парки должны быть многофункциональны и разделены на зоны, например: тихого отдыха, активного (спортивно-игровые площадки), культурно-просветительные зоны (амфитеатры и различные площадки для общественных мероприятий), возможно - научные (для изучения природы), детские игровые и развлекательные зоны.
Для посетителей необходимо создавать прогулочный маршрут, связывающий различные тематические зоны парка, при этом по пути долгого маршрута необходимо удобно размещать объекты инфраструктуры как для посетителей, так и для обслуживающего персонала: общественные туалеты, места отдыха – лавочки и газоны, временные или стационарные объекты питания, где можно перекусить или утолить жажду, спрятаться в тени. Идеально, когда в парке присутствуют водоемы, прекрасно подчеркивающие ландшафт.
Топ-5 парков Украины (по версии экспертов "ИЗ-Панорамы")
Мариинский парк. Киев - см. фото выше.
Похожее видение идеального городского парка и у архитектора ООО "Архдизайнстудия" Эдуарда Головина из Сум, где в Басовском парке-памятнике парковой архитектуры уже частично проведены работы по его проекту.
- Самое идеальное и главное в парке – природа, – считает Эдуард Валерьевич. – Подчеркнуть ее красоту можно с помощью архитектурных средств. Поэтому, считаю, в парке нужно создать элемент красоты, который будет привлекать людей.
Мне, например, нравится парк Горького в Харькове. Его территория поделена на тематические зоны. И когда посетитель перемещается по территории парка и останавливается перед какой-либо входной архитектурной группой, то образ подсказывает, куда ты попал – в зону детских развлечений, в экстрим-зону и так далее.
А на стыке тематических зон сделаны интересные фонтаны, струи которых то появляются, то исчезают, причем совершенно неожиданно для посетителей.
… Вот таким получился наш сегодняшний мини-опрос. Уверены, что и вы, наши уважаемые читатели, можете высказать не менее неожиданные идеи и интересные предложения на счет того, каким должен быть идеальный городской парк "Дубовий гай" в Запорожье. Пишите нам. Авторов пяти самых интересных, на взгляд творческого коллектива нашей редакции, идей мы не только отметим ценными призами, но и постараемся максимально помочь в их реализации.
В Украине есть много парков с прекрасным природным ландшафтом. Например, директору, главному архитектору проектов ООО "МіськЦивільПроект" Андрею Ковальчуку из Киева нравится известный Софиевский парк в Умани, а любимые парки в столице Украины – Мариинский, парк-памятник садово-паркового искусства "Феофания" и парк Киевского политехнического института.
Поскольку в последние годы Андрей Ковальчук с коллегами участвовал в работе над инфраструктурой и навигацией Голосеевского парка ВДНХ в Киеве (сегодня она уже реализуется), а также совместно с коллективом сотрудников Киевского зоопарка разрабатывал концепцию реконструкции этого зоопарка (она одобрена Европейской Ассоциацией зоопарков и аквариумов), мы и попросили его ответить на вопрос: "Каким должен быть идеальный городской парк?"
Уверены, наши постоянные читатели уже поняли подоплеку вопроса. Ведь 9 февраля "ИЗ-Панорама" писала, что Центральный парк культуры и отдыха "Дубовий гай" ждут грандиозные изменения, после которых в нем должно быть интересно и детям, и взрослым в любое время года.
- Что необходимо для этого? – мы и решили спросить у специалистов из разных городов Украины.
- Для меня идеальный парк – это среда, будь она создана природой или искусственно, в которой можно полностью отвлечься от рутинных повседневных задач и максимально погрузиться в особенности природы, – говорит киевлянин Андрей Ковальчук. – Для меня парк ассоциируется с местом, где вдохновляются поэты, художники, музыканты и просто люди-романтики. Где появляется желание что-то сотворить, как умеет творить сама матушка-природа.
Парки по своей организации бывают различные по использованию: природные (чаще всего – за городом), искусственные городские парки тихого или активного отдыха и развлечений и так далее.
Городской парк должен иметь совершенную инфраструктуру и удобную транспортно-пешеходную доступность для жителей города.
Городской парк, думаю, должен справляться с функцией "парка выходного дня". Чтобы в выходные он мог принять оптимальное количество посетителей, для которых есть возможность провести свой досуг в парке длительное время. Такие парки должны быть многофункциональны и разделены на зоны, например: тихого отдыха, активного (спортивно-игровые площадки), культурно-просветительные зоны (амфитеатры и различные площадки для общественных мероприятий), возможно - научные (для изучения природы), детские игровые и развлекательные зоны.
Для посетителей необходимо создавать прогулочный маршрут, связывающий различные тематические зоны парка, при этом по пути долгого маршрута необходимо удобно размещать объекты инфраструктуры как для посетителей, так и для обслуживающего персонала: общественные туалеты, места отдыха – лавочки и газоны, временные или стационарные объекты питания, где можно перекусить или утолить жажду, спрятаться в тени. Идеально, когда в парке присутствуют водоемы, прекрасно подчеркивающие ландшафт.
Топ-5 парков Украины (по версии экспертов "ИЗ-Панорамы")
Мариинский парк. Киев - см. фото выше.
Софиевский парк. Умань
Политехнический парк. Киев
Парк "Феофания". Киев
Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького. Харьков
Похожее видение идеального городского парка и у архитектора ООО "Архдизайнстудия" Эдуарда Головина из Сум, где в Басовском парке-памятнике парковой архитектуры уже частично проведены работы по его проекту.
- Самое идеальное и главное в парке – природа, – считает Эдуард Валерьевич. – Подчеркнуть ее красоту можно с помощью архитектурных средств. Поэтому, считаю, в парке нужно создать элемент красоты, который будет привлекать людей.
Мне, например, нравится парк Горького в Харькове. Его территория поделена на тематические зоны. И когда посетитель перемещается по территории парка и останавливается перед какой-либо входной архитектурной группой, то образ подсказывает, куда ты попал – в зону детских развлечений, в экстрим-зону и так далее.
А на стыке тематических зон сделаны интересные фонтаны, струи которых то появляются, то исчезают, причем совершенно неожиданно для посетителей.
… Вот таким получился наш сегодняшний мини-опрос. Уверены, что и вы, наши уважаемые читатели, можете высказать не менее неожиданные идеи и интересные предложения на счет того, каким должен быть идеальный городской парк "Дубовий гай" в Запорожье. Пишите нам. Авторов пяти самых интересных, на взгляд творческого коллектива нашей редакции, идей мы не только отметим ценными призами, но и постараемся максимально помочь в их реализации.
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