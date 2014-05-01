Два года прошло с тех трагических событий, когда завершились активные бои за Донецкий аэропорт.
Оборону этого стратегического объекта с мая 2014 по январь 2015 года держали украинские военнослужащие разных подразделений, которых за нечеловеческую силу, выносливость и дух боевики назвали "киборгами".
Свежие фотографии ДАПа на своей странице в соцсети опубликовал приближенный к боевикам журналист Сергей Белоус.
"Вот так сейчас выглядит новый терминал Донецкого аэропорта... Просто Сталинград какой-то, - подписал фотографию журналист. - А это - старый терминал Донецкого аэропорта. "Сталкер" - просто детская сказка по сравнению со здешней атмосферой".
Оборону этого стратегического объекта с мая 2014 по январь 2015 года держали украинские военнослужащие разных подразделений, которых за нечеловеческую силу, выносливость и дух боевики назвали "киборгами".
Свежие фотографии ДАПа на своей странице в соцсети опубликовал приближенный к боевикам журналист Сергей Белоус.
"Вот так сейчас выглядит новый терминал Донецкого аэропорта... Просто Сталинград какой-то, - подписал фотографию журналист. - А это - старый терминал Донецкого аэропорта. "Сталкер" - просто детская сказка по сравнению со здешней атмосферой".
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