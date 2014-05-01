Оборону этого стратегического объекта с мая 2014 по январь 2015 года держали украинские военнослужащие разных подразделений, которых за нечеловеческую силу, выносливость и дух боевики назвали " киборгами " .Свежие фотографии ДАПа на своей странице в соцсети опубликовал приближенный к боевикам журналист Сергей Белоус." Вот так сейчас выглядит новый терминал Донецкого аэропорта... Просто Сталинград какой-то, - подписал фотографию журналист. - А это - старый терминал Донецкого аэропорта. "Сталкер" - просто детская сказка по сравнению со здешней атмосферой " .