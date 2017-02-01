Премьер-министр Владимир Гройсман объяснил участникам "угольной блокады", что от их действий пострадают граждане Украины.
"После того как Владимир Гройсман призвал к диалогу всех заинтересованных в решении ситуации с "угольной блокады" к нему обратились представители участников блокады о встрече и обсуждения проблемы. Такая встреча вчера состоялась. Во время этой встречи председатель правительства еще раз подчеркнул, что от блокады пострадают, в первую очередь, обычные украинцы: есть риски перебоев с подачей тепла, с обеспечением электричеством, с возможной потерей рабочих мест", – написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук, комментируя встречу главы Кабмина с представителями участников блокады, состоявшуюся 20 февраля.
Столярчук отметил, что премьер также высказался за усиление борьбы с контрабандой на территориях, прилегающих к зоне боевых действий, и усиление контроля за товарами, которые перемещаются между подконтрольными и неподконтрольными территориями.
"Решение в этой сфере, относятся к полномочиям Кабинета министров – правительство готово принимать", – сказано в сообщении.
Отмечается, что премьер подчеркнул, что ситуация в энергетике и стратегия обретения Украиной энергонезависимости должны быть предметом широкого политического диалога, поскольку они требуют шагов как со стороны исполнительной, так и законодательной ветвей власти.
Напомним, на Донбассе длится блокада перевозки угля, в которой активно участвуют несколько народных депутатов Украины. По факту блокирования железнодорожных путей в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство. В стране введен режим ЧП в энергетике, ведь необходимый генерации антрацитовый уголь добывают только на оккупированных территориях.
Источник: Сегодня
"После того как Владимир Гройсман призвал к диалогу всех заинтересованных в решении ситуации с "угольной блокады" к нему обратились представители участников блокады о встрече и обсуждения проблемы. Такая встреча вчера состоялась. Во время этой встречи председатель правительства еще раз подчеркнул, что от блокады пострадают, в первую очередь, обычные украинцы: есть риски перебоев с подачей тепла, с обеспечением электричеством, с возможной потерей рабочих мест", – написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук, комментируя встречу главы Кабмина с представителями участников блокады, состоявшуюся 20 февраля.
Столярчук отметил, что премьер также высказался за усиление борьбы с контрабандой на территориях, прилегающих к зоне боевых действий, и усиление контроля за товарами, которые перемещаются между подконтрольными и неподконтрольными территориями.
"Решение в этой сфере, относятся к полномочиям Кабинета министров – правительство готово принимать", – сказано в сообщении.
Отмечается, что премьер подчеркнул, что ситуация в энергетике и стратегия обретения Украиной энергонезависимости должны быть предметом широкого политического диалога, поскольку они требуют шагов как со стороны исполнительной, так и законодательной ветвей власти.
Напомним, на Донбассе длится блокада перевозки угля, в которой активно участвуют несколько народных депутатов Украины. По факту блокирования железнодорожных путей в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство. В стране введен режим ЧП в энергетике, ведь необходимый генерации антрацитовый уголь добывают только на оккупированных территориях.
Источник: Сегодня
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