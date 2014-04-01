При оформлении загранпаспортов у переселенцев незаконно требуют дополнительные документы. В частности, в Днепре это мотивируют проверкой в СБУ, рассказывают общественники.
- Проблема в том, что большинство людей соглашаются с позиции экономии времени и идут легким путем – или приносят документы, или обращаются к частным сервисам. Поэтому, сколько точно людей попадают в такую ситуацию, и в каких регионах, сказать трудно, - отметила в эфире "Громадського радіо" юрист Донбасс СОС Мария Красненко. - Могут требовать и трудовую книжку, и документы об окончании высшего учебного заведения, у нас также был случай, когда в Харькове человека сразу отправили к начальнику ЦНАП (центр предоставления административных услуг – ред.), который уже объяснил, что вы внутренне перемещенное лицо – предоставляйте другие документы.
Такая ситуация существует, нужно бороться – активными действиями и не соглашаться на незаконные требования – мы сами формируем государство, в котором живем, и сервисы, которые нам предоставляют. Надо обращаться к начальнику ЦНАП или руководителю миграционной службы – с письменными жалобами. При начальнике ЦНАП сразу звонить на правительственную горячую линию 15-45 и сообщать, что от вас требуют дополнительные документы, сразу фиксировать это нарушение. И, конечно, оставлять жалобу на начальника ЦНАП в письменном виде, также рекомендуем параллельно эту жалобу направлять в Государственную миграционную службу Украины – чтобы об этой ситуации говорили и видели. В большинстве случаев, когда лицо обращается письменно, действительно подает заявление, поднимает эту проблему, она решается за несколько дней или непосредственно в момент подачи заявления. Потому что это жалоба, за которую соответствующий руководитель соответствующего учреждения должен нести ответственность. Действительно, по нашим обращением это дает результат в отношении конкретного лица, но, к сожалению, не по проблеме в целом.
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- Проблема в том, что большинство людей соглашаются с позиции экономии времени и идут легким путем – или приносят документы, или обращаются к частным сервисам. Поэтому, сколько точно людей попадают в такую ситуацию, и в каких регионах, сказать трудно, - отметила в эфире "Громадського радіо" юрист Донбасс СОС Мария Красненко. - Могут требовать и трудовую книжку, и документы об окончании высшего учебного заведения, у нас также был случай, когда в Харькове человека сразу отправили к начальнику ЦНАП (центр предоставления административных услуг – ред.), который уже объяснил, что вы внутренне перемещенное лицо – предоставляйте другие документы.
Такая ситуация существует, нужно бороться – активными действиями и не соглашаться на незаконные требования – мы сами формируем государство, в котором живем, и сервисы, которые нам предоставляют. Надо обращаться к начальнику ЦНАП или руководителю миграционной службы – с письменными жалобами. При начальнике ЦНАП сразу звонить на правительственную горячую линию 15-45 и сообщать, что от вас требуют дополнительные документы, сразу фиксировать это нарушение. И, конечно, оставлять жалобу на начальника ЦНАП в письменном виде, также рекомендуем параллельно эту жалобу направлять в Государственную миграционную службу Украины – чтобы об этой ситуации говорили и видели. В большинстве случаев, когда лицо обращается письменно, действительно подает заявление, поднимает эту проблему, она решается за несколько дней или непосредственно в момент подачи заявления. Потому что это жалоба, за которую соответствующий руководитель соответствующего учреждения должен нести ответственность. Действительно, по нашим обращением это дает результат в отношении конкретного лица, но, к сожалению, не по проблеме в целом.
Читайте также: Что делать, если закончился срок действия загранпаспорта.
Новости Запорожья читайте на сайте "Индустриалка".
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