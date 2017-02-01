Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.Информация о смерти бойца ГСЧС появилась еще 2 февраля, однако, потом выяснилось, что он выжил. Его прооперировали. Врачи боролись за жизнь Дмитрия Третейкина, но спасти его, к сожалению, так и не удалось.Спасателя похоронят в Авдеевке.