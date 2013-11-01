Согласно данным порталов для поиска работы, кроме IT-специалистов и профессиональных спортсменов неплохо зарабатывают работники сфер страхования, недвижимости, топ-менеджеры и некоторые предприниматели.
Купить свою квартиру является целью многих украинцев. Кем нужно работать и сколько зарабатывать, чтобы позволить себе приобрести квадратные метры в Украине?
Варианты эконом класса – это одно- и двухкомнатные квартиры с небольшим метражом и ценой до 30-40 тыс. долларов США.
По данным аналитиков рынка недвижимости, дешеветь жилье больше не будет, поэтому, тем, кто всерьез задумался о покупке квартиры, аналитики советуют уже присматривать варианты.
"Если говорить об однокомнатных квартирах, то это стоимость квадратного метра на стадии фундамента от 15 тыс. грн, то есть где-то 600 тыс. грн (за квартиру – Ред.). Под ввод в эксплуатацию – это порядка 24 тыс. грн за квадратный метр, соответственно сумма уже под 900 тыс. грн", – рассказал директор строительной компании Александр Ганжа.
Это – цены на бюджетные метры в столице. В среднем, в Киевской области, а так же в Харькове, Днепре или во Львове квадратные метры немного дешевле.
Пока дом на стадии фундамента, "однушку" можно купить за 300-400 тыс. грн, а перед вводом дома в эксплуатацию – за 500-600 тыс. грн. В Одессе цены чуть выше. При этом жилье на вторичном рынке в целом немного дороже.
Андрей работает в IT-индустрии. Он отметил, что его дом – это, по сути, его рабочее место. Квартиру он арендует, но его зарплата позволяет ему задуматься о покупке своего жилья.
Как рассказал Андрей, специалисты в IT-сфере сейчас очень ценятся во всем мире. По его словам, сейчас в Киеве зарплаты таких сотрудников составляет 300-500 долларов США, когда человек приходит с минимальным опытом. При этом, как сообщил Андрей, хорошие специалисты,"так называемые звезды, которые направляют движение продуктов", могут зарабатывать четыре-пять тыс. долларов в месяц.
Средняя зарплата программиста в Украине – две тысячи долларов, или, по нынешнему курсу, примерно 55 тыс. грн.
Если учесть, что до покупки своего жилья квартиру нужно снимать, питаться, одеваться и отдыхать, текущие расходы могут составить около 10-15 тыс. грн в месяц в Киеве, или чуть меньше в регионах. Таким образом, программист при желании может откладывать до 40 тыс. грн в месяц.
Паралимпийский чемпион по гребле в каноэ Сергей Емельянов рассказал, что ему в родном Кременчуге обещали квартиру. Однако квартиру в Кременчуге он не получил, и паралимпиец решил купить квартиру за призовые в Днепре – в городе, где он тренируется.
"Премии было 40 тыс. долларов. Она, конечно, была не в долларах – эквивалент (в национальной валюте – Ред.)", – рассказал Емельянов.
"Двушка" на 50 с небольшим квадратов без ремонта обошлась ему в 38 тыс. долларов.
Согласно данным порталов для поиска работы, кроме IT-специалистов и профессиональных спортсменов неплохо зарабатывают работники сфер страхования, недвижимости, топ-менеджеры и некоторые предприниматели.
По данным аналитиков, такие специалисты, даже если они не могут просто отложить в короткий срок нужную сумму для покупки квартиры, вправе рассчитывать на кредит.
"Банки сейчас требуют для выдачи ипотечного кредита только "белую" зарплату, которая совокупно у семьи должна в два раза перекрыть ежемесячный платеж по ипотеке. Средняя эффективная ставка – в районе 22-23% годовых, что, в принципе, довольно много, потому что за те же 15 лет переплата будет в 2-3 раза", – объяснил аналитик консалтинговой компании Владимир Паюк.
Дешевой ипотеки, как и недвижимости, украинцам пока не обещают, да и зарплаты не слишком растут. Таким образом, "бума" покупок квартир и массового решения "квартирного вопроса" ждать пока не приходится.
Читайте также: Названы города с самым дорогим жильем в мире.
Источник: Сегодня
Купить свою квартиру является целью многих украинцев. Кем нужно работать и сколько зарабатывать, чтобы позволить себе приобрести квадратные метры в Украине?
Варианты эконом класса – это одно- и двухкомнатные квартиры с небольшим метражом и ценой до 30-40 тыс. долларов США.
По данным аналитиков рынка недвижимости, дешеветь жилье больше не будет, поэтому, тем, кто всерьез задумался о покупке квартиры, аналитики советуют уже присматривать варианты.
"Если говорить об однокомнатных квартирах, то это стоимость квадратного метра на стадии фундамента от 15 тыс. грн, то есть где-то 600 тыс. грн (за квартиру – Ред.). Под ввод в эксплуатацию – это порядка 24 тыс. грн за квадратный метр, соответственно сумма уже под 900 тыс. грн", – рассказал директор строительной компании Александр Ганжа.
Это – цены на бюджетные метры в столице. В среднем, в Киевской области, а так же в Харькове, Днепре или во Львове квадратные метры немного дешевле.
Пока дом на стадии фундамента, "однушку" можно купить за 300-400 тыс. грн, а перед вводом дома в эксплуатацию – за 500-600 тыс. грн. В Одессе цены чуть выше. При этом жилье на вторичном рынке в целом немного дороже.
Андрей работает в IT-индустрии. Он отметил, что его дом – это, по сути, его рабочее место. Квартиру он арендует, но его зарплата позволяет ему задуматься о покупке своего жилья.
Как рассказал Андрей, специалисты в IT-сфере сейчас очень ценятся во всем мире. По его словам, сейчас в Киеве зарплаты таких сотрудников составляет 300-500 долларов США, когда человек приходит с минимальным опытом. При этом, как сообщил Андрей, хорошие специалисты,"так называемые звезды, которые направляют движение продуктов", могут зарабатывать четыре-пять тыс. долларов в месяц.
Средняя зарплата программиста в Украине – две тысячи долларов, или, по нынешнему курсу, примерно 55 тыс. грн.
Если учесть, что до покупки своего жилья квартиру нужно снимать, питаться, одеваться и отдыхать, текущие расходы могут составить около 10-15 тыс. грн в месяц в Киеве, или чуть меньше в регионах. Таким образом, программист при желании может откладывать до 40 тыс. грн в месяц.
Паралимпийский чемпион по гребле в каноэ Сергей Емельянов рассказал, что ему в родном Кременчуге обещали квартиру. Однако квартиру в Кременчуге он не получил, и паралимпиец решил купить квартиру за призовые в Днепре – в городе, где он тренируется.
"Премии было 40 тыс. долларов. Она, конечно, была не в долларах – эквивалент (в национальной валюте – Ред.)", – рассказал Емельянов.
"Двушка" на 50 с небольшим квадратов без ремонта обошлась ему в 38 тыс. долларов.
Согласно данным порталов для поиска работы, кроме IT-специалистов и профессиональных спортсменов неплохо зарабатывают работники сфер страхования, недвижимости, топ-менеджеры и некоторые предприниматели.
По данным аналитиков, такие специалисты, даже если они не могут просто отложить в короткий срок нужную сумму для покупки квартиры, вправе рассчитывать на кредит.
"Банки сейчас требуют для выдачи ипотечного кредита только "белую" зарплату, которая совокупно у семьи должна в два раза перекрыть ежемесячный платеж по ипотеке. Средняя эффективная ставка – в районе 22-23% годовых, что, в принципе, довольно много, потому что за те же 15 лет переплата будет в 2-3 раза", – объяснил аналитик консалтинговой компании Владимир Паюк.
Дешевой ипотеки, как и недвижимости, украинцам пока не обещают, да и зарплаты не слишком растут. Таким образом, "бума" покупок квартир и массового решения "квартирного вопроса" ждать пока не приходится.
Читайте также: Названы города с самым дорогим жильем в мире.
Источник: Сегодня
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