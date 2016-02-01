Аналитики сайта rabota.ua назвали топ-5 самых популярных вакансий месяца на рынке труда Украины и узнали, какую работу соискатели хотели получить больше всего.
1. Тестировщик ПО
Первое место заняла вакансия тестировщика ПО. Секретом привлечения 76 откликов ежедневно стала универсальность и востребованность вакансии и большое количество желающих попасть в мир высоких технологий и высоких зарплат. Работодатель готов взять даже на летнюю практику, даже без полного высшего образования – и желающих немало.
2. Главный юрисконсульт
На втором месте разместилась вакансия главного юрисконсульта с оплатой 25 000 грн. Здесь совпало все – вакансия для многочисленной когорты юристов, работа in-house на приличную зарплату, возможность профессионально реализоваться и множество "приятностей" впридачу – официальная зарплата, корпоративная мобильная связь и социальные гарантии, возможность профессионального роста, дружелюбный коллектив и т.д. Итог – 68 откликов в день. Но работодатель все еще в поиске своего единственного.
3. Водитель генерального директора
Третье место – вакансия водителя генерального директора без указания оплаты. Кстати, эта вакансия уже закрыта. Работодателю удалось найти водителя с высшим образованием, который живет на Левом берегу, с опытом не менее 3 лет. А еще он немногословный, исполнительный и порядочный, который умеет контролировать техническое и гигиеническое состояние вверенного авто, отлично знает дороги. Таковых было 65 откликов в день.
4. Секретарь-администратор
Четвертое место - у вакансии секретаря-администратора с оплатой 8 000 грн. Главный аргумент в пользу нашего выбора – 58 откликов соискателей в день. Надеемся, что все они имеют хорошие навыки и опыт работы с ПК и оргтехникой, высокие коммуникативные способности, обладают внимательностью, аккуратностью и высоким уровнем самоорганизации.
5. Копирайтер
Пятое место нашего рейтинга заняла вакансия копирайтера. Компания предлагает удаленную работу на дому с оплатой 6 000 грн. Основные обязанности – написание отзывов. Работу предлагают соискателям в возрасте от 16 лет. Главное в работе – умение быстро набирать тексты и хорошая фантазия. Желающих набиралось в среднем 52 человека в день.
Читайте также: Чем украинцы занимаются на работе.
1. Тестировщик ПО
Первое место заняла вакансия тестировщика ПО. Секретом привлечения 76 откликов ежедневно стала универсальность и востребованность вакансии и большое количество желающих попасть в мир высоких технологий и высоких зарплат. Работодатель готов взять даже на летнюю практику, даже без полного высшего образования – и желающих немало.
2. Главный юрисконсульт
На втором месте разместилась вакансия главного юрисконсульта с оплатой 25 000 грн. Здесь совпало все – вакансия для многочисленной когорты юристов, работа in-house на приличную зарплату, возможность профессионально реализоваться и множество "приятностей" впридачу – официальная зарплата, корпоративная мобильная связь и социальные гарантии, возможность профессионального роста, дружелюбный коллектив и т.д. Итог – 68 откликов в день. Но работодатель все еще в поиске своего единственного.
3. Водитель генерального директора
Третье место – вакансия водителя генерального директора без указания оплаты. Кстати, эта вакансия уже закрыта. Работодателю удалось найти водителя с высшим образованием, который живет на Левом берегу, с опытом не менее 3 лет. А еще он немногословный, исполнительный и порядочный, который умеет контролировать техническое и гигиеническое состояние вверенного авто, отлично знает дороги. Таковых было 65 откликов в день.
4. Секретарь-администратор
Четвертое место - у вакансии секретаря-администратора с оплатой 8 000 грн. Главный аргумент в пользу нашего выбора – 58 откликов соискателей в день. Надеемся, что все они имеют хорошие навыки и опыт работы с ПК и оргтехникой, высокие коммуникативные способности, обладают внимательностью, аккуратностью и высоким уровнем самоорганизации.
5. Копирайтер
Пятое место нашего рейтинга заняла вакансия копирайтера. Компания предлагает удаленную работу на дому с оплатой 6 000 грн. Основные обязанности – написание отзывов. Работу предлагают соискателям в возрасте от 16 лет. Главное в работе – умение быстро набирать тексты и хорошая фантазия. Желающих набиралось в среднем 52 человека в день.
Читайте также: Чем украинцы занимаются на работе.
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