Известный украинский актер и телеведущий Ахтем Сеитаблаев возглавил ГП "Крымский дом". Соответствующее решение приняла конкурсная комиссия при Министерстве культуры Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Стоит отметить, что 44-летний Ахтем Сеитаблаев - заслуженный артист Автономной Республики Крым, крымскотатарский киноактер, режиссер театра и кино, сценарист. Украинским телезрителям запомнился как ведущий проекта "Хоробрі серця", посвященного воинам АТО, на телеканале "1+1".
Ахтем Сеитаблаев выступил в качестве режиссера фильма "Хайтарма" о депортации крымских татар в 1944 году. В настоящее время он работает над фильмом "Киборги", посвященному воинам АТО.
ГП "Крымский дом" - предприятие в сфере управления Минкультуры, которое было создано с целью обеспечения прав граждан Украины, в том числе коренных народов на временно оккупированной территории. "Крымский дом", объединивший под своей крышей ряд общественных организаций, занимающихся вопросами Крыма, открылся в прошлом году в Киеве. В пространстве будет присутствовать не только культурный компонент, но и политический.
Стоит отметить, что 44-летний Ахтем Сеитаблаев - заслуженный артист Автономной Республики Крым, крымскотатарский киноактер, режиссер театра и кино, сценарист. Украинским телезрителям запомнился как ведущий проекта "Хоробрі серця", посвященного воинам АТО, на телеканале "1+1".
Ахтем Сеитаблаев выступил в качестве режиссера фильма "Хайтарма" о депортации крымских татар в 1944 году. В настоящее время он работает над фильмом "Киборги", посвященному воинам АТО.
ГП "Крымский дом" - предприятие в сфере управления Минкультуры, которое было создано с целью обеспечения прав граждан Украины, в том числе коренных народов на временно оккупированной территории. "Крымский дом", объединивший под своей крышей ряд общественных организаций, занимающихся вопросами Крыма, открылся в прошлом году в Киеве. В пространстве будет присутствовать не только культурный компонент, но и политический.
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