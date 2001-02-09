Стоит отметить, что 44-летний Ахтем Сеитаблаев - заслуженный артист Автономной Республики Крым, крымскотатарский киноакт е р, режисс е р театра и кино, сценарист. Украинским телезрителям запомнился как ведущий проекта " Хоробрі серця " , посвященного воинам АТО, на телеканале " 1+1 " .Ахтем Сеитаблаев выступил в качестве режиссера фильма "Хайтарма" о депортации крымских татар в 1944 году. В настоящее время он работает над фильмом " Киборги " , посвященному воинам АТО.ГП "Крымский дом" - предприятие в сфере управления Минкультуры, которое было создано с целью обеспечения прав граждан Украины, в том числе коренных народов на временно оккупированной территории. " Крымский дом " , объединивший под своей крышей ряд общественных организаций, занимающихся вопросами Крыма, открылся в прошлом году в Киеве. В пространстве будет присутствовать не только культурный компонент, но и политический.