Студенты второго курса из Приднестровья запустили интернет-игру "Белый медведь", которая является полной альтернативной нашумевшим "группам смерти" в социальных сетях.
Павел Доника и Сергей Иордатий создали группу в социальной сети "ВКонтакте", с целью улучшить этот мир и сделать его чуточку добрее.
"Наверняка вы слышали про игру "Синий кит", которая свела с ума сотни детей. Мы решили сделать ей полную противоположность. В данной игре Вам необходимо будет выполнить 50 заданий, которые на протяжении всей игры будут становиться все жестче и жестче. Начав с безобидного "вытереть в доме пыль" до "генеральной уборки всего дома (и это еще не самое сложное). Никаких наказаний за невыполнение заданий не будет. Это останется на вашей совести. А вот если у вас проблемы в родителями, уверен, что пройдя все испытания вы наладите отношения со своей семьей", - описывают свою идею создатели.
Как писала "Индустриалка", в Киеве полицейские спасли двух девушек из "группы смерти".
Источник: Обозреватель
Павел Доника и Сергей Иордатий создали группу в социальной сети "ВКонтакте", с целью улучшить этот мир и сделать его чуточку добрее.
"Наверняка вы слышали про игру "Синий кит", которая свела с ума сотни детей. Мы решили сделать ей полную противоположность. В данной игре Вам необходимо будет выполнить 50 заданий, которые на протяжении всей игры будут становиться все жестче и жестче. Начав с безобидного "вытереть в доме пыль" до "генеральной уборки всего дома (и это еще не самое сложное). Никаких наказаний за невыполнение заданий не будет. Это останется на вашей совести. А вот если у вас проблемы в родителями, уверен, что пройдя все испытания вы наладите отношения со своей семьей", - описывают свою идею создатели.
Как писала "Индустриалка", в Киеве полицейские спасли двух девушек из "группы смерти".
Источник: Обозреватель
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