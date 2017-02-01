Блокада железной дороги, и в частности поставок угля с Донбасса, которая длится уже три недели, противоречит интересам государства и людей. Об этом на своей странице в соцсети заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Щодо поточної ситуації, спричененої блокадою, то хочу ще раз підтвердити - уряд докладає і докладе усіх зусиль, щоб мінімізувати наслідки цієї кризової ситуації, але сьогодні вона працює не в інтересах держави і не в інтересах людей", - написал он.
Премьер сообщил, что представители авторитетных общественных организаций сформулировали свою позицию по решению вопросов, связанных с блокадой угля. Он поддержал позицию общественников, которые предлагают Украине определить четкую государственную политику как в сфере энергетики, так и в вопросах оккупированных территорий. Только тогда, по мнению Владимира Гройсамана, можно избежать спекуляций и злоупотреблений в этой сфере.
"Усі державні інституції і політичні сили, які мають відношення до цих питань, повинні зробити це спільно і спільно взяти на себе відповідальність за реалізацію конкретного плану дій як в законодавчій, так і виконавчій площині", - отметил премьер.
Напомним, о начале блокады оккупированных районов Донбасса заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар". В то же время, первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих "айдаровцев". По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.
По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.
Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
"Щодо поточної ситуації, спричененої блокадою, то хочу ще раз підтвердити - уряд докладає і докладе усіх зусиль, щоб мінімізувати наслідки цієї кризової ситуації, але сьогодні вона працює не в інтересах держави і не в інтересах людей", - написал он.
Премьер сообщил, что представители авторитетных общественных организаций сформулировали свою позицию по решению вопросов, связанных с блокадой угля. Он поддержал позицию общественников, которые предлагают Украине определить четкую государственную политику как в сфере энергетики, так и в вопросах оккупированных территорий. Только тогда, по мнению Владимира Гройсамана, можно избежать спекуляций и злоупотреблений в этой сфере.
"Усі державні інституції і політичні сили, які мають відношення до цих питань, повинні зробити це спільно і спільно взяти на себе відповідальність за реалізацію конкретного плану дій як в законодавчій, так і виконавчій площині", - отметил премьер.
Напомним, о начале блокады оккупированных районов Донбасса заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар". В то же время, первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих "айдаровцев". По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.
По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.
Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
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